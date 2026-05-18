Der SWR hat eine zweite Staffel des "Feuer & Flamme"-Ablegers aus Heidelberg in Aussicht gestellt. Wie der Sender mitteilte, beginnen am Dienstag die Dreharbeiten für die insgesamt 13. Staffel des Formats. Geplant ist, dass das Team der Produktionsfirma SEO Entertainment die Berufsfeuerwehr der Stadt Heidelberg über 100 Tage hinweg begleitet. Die Dreharbeiten werden bis Anfang September andauern.

Entstehen sollen bis dahin zehn neue Folgen, bis zu deren Ausstrahlung sich das Publikum allerdings noch gedulden muss: Erst im zweiten Halbjahr 2027 soll es in der ARD-Mediathek und im SWR weitergehen - zwei Jahre nach der Ausstrahlung der ersten Heidelberg-Staffel. Am erfolgreichen Konzept ändert sich freilich nichts: Spezialkameras und Bodycams begleiten auch diesmal wieder die Einsätze der Feuerwehr hautnah.

Bis es soweit ist, blickt "Feuer & Flamme" aber zunächst wieder nach Nordrhein-Westfalen. Voraussichtlich im ersten Quartal 2027 soll es die zwölfte Staffel zu sehen geben, in der erstmals Dortmund als Location dient (DWDL.de berichtete). Darin ermöglichen gleich zwei Wachen der zweitgrößten Berufsfeuerwehr des Bundeslandes einen Einblick in ihre Arbeit. Verantwortet werden die NRW-Folgen wieder vom WDR.

ARD-Programmdirektorin Christine Strobl hatte sich schon früh als Fan von "Feuer & Flamme" zu erkennen gegeben. "Damit schaffen wir in der ARD-Mediathek eine starke Marke, bei der ich weiß, was ich bekomme, nämlich eindrückliche Geschichten von Feuerwehrmännern und -Frauen aus ganz Deutschland", sagte sie schon 2023 gegenüber DWDL.de, angesprochen auf eine Expansion. "Und", so Strobl weiter, "wir sparen uns unnötige Entwicklungsarbeit in verschiedenen Landesrundfunkanstalten."