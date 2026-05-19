Unter dem Titel "Warum?" hat Arte ein neues Nachrichtenformat für junge Leute gestartet. Eine lineare Ausstrahlung ist nicht geplant, stattdessen sollen die neuen Ausgaben montags bis freitags auf der Plattform arte.tv sowie auf dem neu gestarteten YouTube-Kanal "Arte Info auf Deutsch" veröffentlicht werden, wie der deutsch-französische Kultursender mitteilte.

Mit dem neuen Kanal will Arte Info seine Präsenz auf YouTube gezielt ausbauen und "eine neue Plattform für Aktualität auf Arte-Art" schaffen, wie es heißt. Diese sei "erklärend, einordnend, europäisch und international". Auf dem Kanal stehen fortan Reportagen, Explainer und vertikale Videos im Mittelpunkt. Dazu gehört auch das neue Format "Inside Europe", das europäische Themen verständlich aufbereiten und zeigen soll, "wie politische Entscheidungen in Europa den Alltag aller Bürgerinnen und Bürger unmittelbar beeinflussen".

Dazu kommt nun also auch noch "Warum?", das nach Angaben des Senders "aktuelle Themen, politische Entwicklungen und gesellschaftliche Fragen auf verständliche, kompakte und anschauliche Weise" erklären soll. Zielgruppe sei ein Publikum, "das Hintergründe und Einordnung sucht". Zum Auftakt geht es etwa um die Frage, warum eigentlich Tickets für Spiele der bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft so teuer sind oder warum es derzeit an argentinischen Universitäten brodelt.

An diesem Dienstag stellt Arte das Format übrigens auf der "TINCON Berlin" im Rahmen eines Workshops vor. Magali Kreuzer, Redaktionsleiterin des "Arte Journals", und Stefanie Hintzmann, eine der beiden "Warum?"-Moderatorinnen, sollen vor Ort Einblicke in Themenauswahl, redaktionelle Aufbereitung und journalistische Standards bei Arte liefern.