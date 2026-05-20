Und noch einer: Das WM-Team von Magenta TV wächst weiter, diesmal jedoch mit einem unerwarteten Namen, über den zuletzt allerdings schon spekuliert wurde. Die Deutsche Telekom hat Tom Kaulitz als „Fan Experte“ für die Berichterstattung um die Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika verpflichtet. Wie üblich bei Neuigkeiten der Kaulitz-Brüder, gabs die Infos zuerst heute Nacht in der neuen Folge ihres Podcasts „Kaulitz Hills“.

Jetzt auch von Magenta TV. „Ich kann bestätigen: Tom Kaulitz wird als Fan-Experte Teil unserer Berichterstattung zur WM 2026. Er begleitet das Turnier mit seiner ganz persönlichen Sicht auf die Spiele, die Stars und die großen Momente – emotional, nahbar, mit dem individuellen Fan-Blick“, verspricht Arnim Butzen im Interview mit dem Medienmagazin DWDL.de. „Für den Zuschauer ist es auch ein Blick hinter die Kulissen von MagentaTV.“

Mit Start des Turniers wird Kaulitz als „Fan-Experte“ verschiedene Stationen des MagentaTV-Teams begleiten: Er interviewt Thomas Müller und Jürgen Klopp, werde sich vom MagentaTV--Exklusiv-Spiel USA gegen Paraguay am 12. Juni aus Los Angeles melden und ist am 14. Juni als Social-Reporter beim ersten deutschen Spiel gegen Curacao in Houston im Einsatz. Auch werde er die wird die Zuschauer aus dem MagentaTV-Studio in New York begrüßen und einen Tag als Reporter im DFB-Lager fungiere.

Kaulitz bringe dafür beste Voraussetzungen mit: Er ist Fußball-Fan, kennt die Dynamik großer Bühnen aus eigener Erfahrung und steht seit Jahren im Rampenlicht. Zudem kenne er sich bestens im Gastgeberland USA aus. Mit seinem Blick von außen will die Telekom das etablierte MagentaTV-Team um Johannes B. Kerner, Laura Wontorra, Thomas Müller, Jürgen Klopp, Mats Hummels und Tabea Kemme „um eine zusätzliche, bewusst andere Perspektive“ erweitern.

„Ich freue mich wahnsinnig auf die WM im Sommer und kann es kaum erwarten, mich der Experten Runde aus Sicht des Fußballfans anzuschließen“, sagt Tom Kaulitz und schwärmt in einer Mitteilung: „Für mich wird damit ein Traum war und ich bin mir sicher, Thomas, Jürgen, Mats, Johannes und ich werden vor allem viel Spaß haben, die Spiele genießen und natürlich ausführlich berichten.“ Im Podcast "Kaulitz Hills" ergänzt Tom Kaulitz: "Ich bin Fanexperte in einer wirklichen Expertenrunde. Ich kann aus Fansicht ein bisschen Emotionen mit reinbringen; mal die unangenehmen Fragen stellen zwischendurch, die sich vielleicht keiner traut (...)"