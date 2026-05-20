Die Premier League wird auch in den kommenden Jahren bei Sky Deutschland ihr zu Hause haben, das hat der Pay-TV-Sender jetzt gegenüber der "Bild" bestätigt. Auch wenn der aktuell laufende Vertrag eigentlich noch zwei Jahre gültig gewesen wäre (Laufzeit bis zum Ende der Saison 2027/28), hat man die entsprechende Vereinbarung mit der englischen Liga nun bis 2030/31 verlängert.

Die Premier League gilt als eine der besten Fußballligen der Welt, auch viele Deutsche stehen hier bei verschiedenen Teams unter Vertrag. Entsprechend begehrt sind die Rechte - DAZN hielt sie bis 2019, dann holte Sky sich die Liga zurück - nun also die langfristige Verlängerung. Alle 380 Spiele pro Saison sollen in voller Länger bei Sky zu sehen sein, 250 davon live.

"Die Premier League gehört zu den absoluten Premium-Rechten des internationalen Sports", sagt Barny Mills, CEO von Sky Deutschland, gegenüber "Bild". "Mit zahlreichen deutschen Stars und vielen der besten Spieler der Welt ist die Liga auch für die Fußballfans in Deutschland besonders attraktiv." Die Entscheidung zur Verlängerung der Premier League kommt nur wenige Tage vor dem Abschluss der Sky-Übernahme durch RTL Deutschland, zum 1. Juni soll die Transaktion abgeschlossen sein. Dementsprechend sind es auch für Barny Mills die letzten Tage beim deutschen Ableger des Pay-TV-Senders, er wechselt nach der Übernahme zur Sky Group (DWDL.de berichtete). Die Führung von Sky Deutschland übernimmt dann RTL-Boss Stephan Schmitter.

"Mit den langfristigen Rechten an der Premier League und der EFL sowie der Bundesliga, 2. Bundesliga und dem DFB-Pokal bleibt Sky Sport die Heimat des deutschen und englischen Klubfußballs und festigt damit seine Position als der führende Sportanbieter", sagt Mills jetzt noch über die Verlängerung der Premier-League-Rechte. Für Sky war die Verlängerung durchaus wichtig, ist man zuletzt bei der Vergabe von Champions-, Europa- und Conference League in Deutschland doch bekanntlich leer ausgegangen. Der jetzt geschlossene Deal umfasst neben Deutschland auch Österreich und die Schweiz.