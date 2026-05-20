Jens Friedrichs wird DMC Production Germany zum Ende des Jahres verlassen, seine Geschäftsführungsaufgaben wird er aber schon jetzt abgeben. In den kommenden Monaten werde er aber laufende Projekte begleiten - und da steht mit der Produktion der Fußball-WM für Magenta TV ein besonders großes noch direkt vor der Tür. Zudem solle er die operative Übergabe im Rahmen des Eigentümerwechsels während dieser Zeit noch abschließen.

Sport1 hatte Plazamedia im vergangenen Jahr an das schwedische Produktionshaus DMC verkauft, seit Anfang des Jahres firmiert sie unter dem neuen Namen DMC Production Germany. In Zuge der Übernahme kam Holger Enßlin in die Geschäftsführung, er übernimmt nun die bisherigen Aufgabenbereiche von Jens Friedrichs zusätzlich und verantwortet damit die weitere Entwicklung des Unternehmens. Friedrichs wolle sich "neuen unternehmerischen und beruflichen Aufgaben widmen, dem Unternehmen jedoch weiterhin beratend verbunden bleiben", wie es in der Mitteilung heißt.

"Die vergangenen Jahre waren geprägt von Vertrauen, gemeinsamer Entwicklung und einem außergewöhnlich starken Teamgeist", erklärt Friedrichs im Rückblick. Viele Erfolge seien nur durch das Engagement der Mitarbeitenden möglich gewesen. Unter Friedrichs Führung entstanden langfristige Partnerschaften mit Kunden wie der Deutschen Telekom, DAZN und dem Bayerischen Rundfunk. Auch internationale Großereignisse wie Fußball-Weltmeisterschaften und Europameisterschaften sowie zahlreiche TV-Produktionen für unterschiedliche Sender und Plattformen wurden unter seiner Verantwortung umgesetzt.

Paul Heitmann, CEO von DMC International, sagt: "Jens hat DMC Production Germany über viele Jahre mit außergewöhnlichem Engagement und hoher Kompetenz geprägt. Gerade die vergangenen Jahre waren für das Unternehmen nicht immer einfach, umso bemerkenswerter ist es, mit welcher Ruhe, Verlässlichkeit und Leidenschaft Jens diese Herausforderungen gemeinsam mit dem Team gemeistert hat." Holger Enßlin ergänzt: "Für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit möchte ich Jens herzlich danken. Ich freue mich sehr, dass Jens dem Unternehmen beratend verbunden bleibt. Für seine neuen unternehmerischen und beruflichen Aufgaben wünsche ich Jens von Herzen weiterhin viel Erfolg."