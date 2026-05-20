Einen Tag vor der offiziellen Verkündung der deutschen Nationalelf für die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko hat der Nachrichtensender Welt jetzt die Aufstellung seiner Studio-Mannschaft für das Turnier bekannt gegeben. So gehören die ehemaligen Nationalspieler Jens Lehmann und Thomas Helmer zum Welt-Team, beide waren bereits zur EM 2024 für den Sender im Einsatz. Neu im Team ist die ehemalige DFB-Jugend-Nationalspielerin und Sportjournalistin Valentina Maceri, die seit 2024 als Moderatorin durch das sonntägliche Talkformat "Bild Sport" auf Welt führt.

Vom 10. Juni bis 20. Juli sind Maceri, Helmer und Lehmann werktäglich ab 7:20 Uhr zu aktuellen News rund um die Fußball-Weltmeisterschaft in der Nachrichtenstrecke von Welt zu sehen - darüber hinaus sind sie auch Teil des werktäglichen WM-Sonderformat "Welt am Ball", das um 9:30, 11:30, 13:30 und 17:15 Uhr zu sehen sein wird. Darin werden aktuelle Partien analysiert, Neuigkeiten zur deutschen Nationalelf besprochen und Einschätzungen zu kommenden Spielen diskutiert. Durch "Welt am Ball" führen die Moderatorinnen Alina Quast und Philippa Vögeding.

Seine Premiere gibt das WM-Trio von Welt schon vor dem ersten Anstoß. Zur Bekanntgabe des deutschen Kaders am Donnerstag, den 21. Mai, schaltet Valentina Maceri ab 11 Uhr live vom DFB-Campus in Frankfurt, Jens Lehmann kommentiert zeitgleich aus dem Berliner Studio. Ab 18 Uhr besprechen die drei Experten zusammen die verkündete WM-Mannschaft Deutschlands.

Während Lehmann, Helmer und Maceri während der WM aus dem Berliner Welt-Studio arbeiten werden, hat der Nachrichtensender auch vor Ort ein Team. Aus den USA, Kanada und Mexiko berichten ab dem 10. Juni die Reporter Christian Beilfuß, Steffen Schwarzkopf und Alina Quast, die Schwarzkopf nach dem Ende der Gruppenphase ablöst, von den Spielstätten der Weltmeisterschaft. Beilfuß begleitet die deutsche Nationalmannschaft, Steffen Schwarzkopf und Alina Quast touren durch die drei Teilnehmerstaaten. Aus dem Washingtoner Studio beleuchtet US-Korrespondent Michael Wüllenweber außerdem die sicherheits- und weltpolitische Dimension der WM.