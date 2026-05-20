Wyn Matthiesen, der für Funk den TikTok-Channel Wyn.Wyn produziert und zuvor unter anderem als Multimedia-Journalist für "Spiegel" und "Stern" tätig war, ist nun neu auch im Moderationsteam des ZDF-Formats "13 Fragen" dabei. Er moderiert die Sendung im Wechsel mit Salwa Houmsi und Jo Schück, direkt die nächsten beiden Ausgaben werden von ihm präsentiert.

Die Folge "Männer im Feminismus" ist am heutigen Mittwoch bereits im ZDF-Streaming-Portal sowie dem YouTube-Kanal "Unbubble" erschienen. Darin geht es um Männer, die sich selbst als Feministen bezeichnen. Sie positionieren sich gegen Sexismus und sprechen sich für Gleichberechtigung aus. Doch gleichzeitig wächst der Unmut, vor allem in feministischen Räumen. Kritikerinnen sprechen von "performativem Feminismus": von Männern, die feministische Sprache und Positionen übernehmen, ohne ihre eigenen Privilegien oder ihr Verhalten wirklich zu hinterfragen.

Zu dem Thema sind der Sozialwissenschaftler Tobias Spiegelberg, der Autor Boris von Heesen, die Content-Creatorin Nicole Zacharias, die Podcasterin und Journalistin Katrin Rönicke, der Journalist Julian Theilen und der Trend- und Zukunftsforscher Tristan Horx zu Gast. Anlässlich der Fußball-WM steht im Juni dann eine Ausgabe zum Thema Patriotismus auf dem Programm, die ebenfalls von Matthiesen moderiert wird.