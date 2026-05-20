Katharina Behrends, Michael Eifler, Thomas Ingelfinger und Simone Sole bleiben auch weiterhin im Aufsichtsrat von ProSiebenSat.1. Alle wurde sind am Mittwoch auf der ordentlichen Hauptversammlung gewählt worden. Überraschend kommt das nicht: Die Hauptversammlung folgte nämlich den Wahlvorschlägen des Aufsichtsrats. Behrends und Ingelfinger sind bereits seit 2023 Mitglieder des Gremiums, Eifler und Sole wurden im vergangenen Oktober gerichtlich bis zum Ende dieser Hauptversammlung bestellt.

Insgesamt standen vier Sitze zur Wahl, weil die Hauptversamlung der Empfehlung von Vorstand und Aufsichtsrat folgte, die Zahl der Aufsichtsratssitze von neun auf sieben zu reduzieren. Ausgeschieden sind in diesem Zusammenhang Katrin Burkhardt und Cai-Nicolas Ziegler, der bislang stellvertretender Vorsitzender war. Neuer Stellvertreter von Maria Kyriacou ist nun Michael Eifler. Alle Mitglieder bekommen für ihre Arbeit künftig übrigens weniger Geld: Die Aktionärinnen und Aktionäre von ProSiebenSat.1 folgten auch dem Vorschlag, die Vergütung zu senken. Zugestimmt wurde indes auch der Zahlung einer Dividende in Höhe von 5 Cent pro Aktie.

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Man habe zugleich eine neue KPI eingeführt - den Total Video Reach. "Dieser KPI ist unser Leitstern - er bestimmt alles, was wir im Bereich der Distribution machen", betonte der CEO und verwies auf durchschnittlich rund 61 Millionen Menschen, die ProSiebenSat.1 monatlich in Deutschland erreiche. "Die Gesamtreichweite wird künftig unser wichtigster KPI sein." Giordani kündigte zugleich an, die Kosten ebenso wie die Rendite "streng kontrollieren" zu wollen.