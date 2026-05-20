"'Take Me Out' bleibt ein fester Bestandteil unseres Portfolios und ist derzeit weiterhin im Programm präsent - perspektivisch auch wieder mit neuen Folgen", sagte ein RTL-Sprecher vor knapp zwei Monaten auf die DWDL-Anfrage, wie es eigentlich um das Format bestellt ist, dessen letzte Erstausstrahlung schon im Jahr 2024 war. Dabei erzielten zuletzt selbst Wiederholungen ziemlich gute Quoten: Ende April hatte eine alte Folge am späten Abend sogar mehr 14- bis 49-jährige Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht als "DSDS" direkt davor.

Nun gibt es tatsächlich einen Termin für die Fortsetzung der Ausstrahlung der elften Staffel von "Take me out", von der acht Folgen seit langer Zeit ungesendet im Archiv schlummerten - und er ist recht überraschend: RTL setzt das Format am Samstag, 13. Juni fort und zeigt dann ab 20:15 Uhr direkt vier dieser acht neuen Folgen am Stück in direkter Konkurrenz zur Fußball-WM. Das ZDF überträgt am gleichen Abend ab 21 Uhr die Partie zwischen Katar und der Schweiz. Bei RTL dürfte man also hoffen, dass man mit "Take me out" eine weniger fußball-affine Zielgruppe trotzdem gut ansprechen kann.

Am Montagabend holt RTL während der WM unterdessen "Undercover Boss" zurück, hier allerdings mit Wiederholungen. Am 15. Juni wird nochmal der Undercover-Einsatz von Ben Brahim, Geschäftsführer der Hotelgruppe Accor Deutschland zu sehen, der 2023 schon einmal ausgestrahlt worden war. Während sich RTL dienstags mit Wiederholungen seiner Krimis behilft, stehen auch mittwochs und donnerstags mit "Die Bachelors" frische Folgen auf dem Programm.