Story Vision Europe versteht sich dabei als Plattform für strategischen Austausch und europäische Vernetzung entlang der gesamten audiovisuellen Wertschöpfungskette, so die Veranstalter des neuen Fachtags, zu denen auch der Film- und Medienverband NRW gehört. Man eröffnet am 8. Juni die volle Woche in Köln mit einem Programm von 11 bis 19 Uhr in der Kölner Wolkenburg und verspricht führende Akteur*innen aus Film, Serien, Streaming, Politik, Förderung und Medienwirtschaft zusammenzubringen.

Zum Auftakt mit dabei sind u.a. Ingmar Cario (kommissarischer WDR-Programmdirektor für Information, Fiktion und Unterhaltung), Inga Leschek (Chief Content Officer RTL Deutschland), Sidone Dumas (CEO Gaumont), Nathanael Liminski (Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien des Landes NRW), Katrine Vogelsang (CEO Nordisk Film), Sven Lehmann (Vorsitzender des Ausschusses für Kultur und Medien, Deutscher Bundestag) sowie Medienanalystin Johanna Koljonen, Francesco Capurro (Forum Director Series Mania) und Tanja Meissner (Director Berlinale Pro).

Zu den Themen des Tages gehören Fragestellungen nach Sichtbarkeit europäischer Geschichten und der dafür nötigen Modelle der Entwicklung, Finanzierung und Distribution. Welchen Einfluss haben neue Plattformen und Nutzungsgewohnheiten darauf und welche Rolle spielen europäische Medien im Wettbewerb mit globalen Playern für Vielfalt, Öffentlichkeit und demokratischen Zusammenhalt? Moderiert wird die Veranstaltung von DWDL-Chefreporter Torsten Zarges. Die Teilnahme ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung aufgrund begrenzter Plätze allerdings nötig.