Es sind einschneidende Tage in Unterföhring: Nur noch bis Ende dieses Monats gehört Sky Deutschland zur Sky-Gruppe, die ihrerseits von Comcast kontrolliert wird. Anfang Juni soll die Übernahme der deutschsprachigen Sky-Aktivitäten durch RTL Deutschland abgeschlossen sein - rechtzeitig also zur in einigen Tagen startenden Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko. Und auch wenn Sky bei den Übertragungen der Spiele keine Rolle spielt, wird das Turnier im Programm allgegenwärtig sein. Nun hat Sky seine Pläne für die kommenden Wochen vorgestellt.

So wird man die Live-Sendezeit des Nachrichtensenders Sky Sport News spürbar ausweiten. Bereits ab dem 6. Juni, also schon einige Tage vor dem WM-Start, geht Sky Sport News in den Turniermodus, ab diesem Tag geht man hier täglich ab 9 Uhr mit "Guten Morgen Fans" live auf Sendung. In dem Format meldet man sich aus dem Studio von Sky Sport, um auf den bevorstehenden Turniertag einzustimmen und auf den vorangegangenen zurückzublicken. Ab dem Turnierstart am 11. Juni folgt "Matchday" um 12 Uhr und ab 14 ein halbstündiges WM-Update. Ein weiterer fester täglicher Programmpunkt ist die Sendung "Road to New York", die sich täglich um 17 Uhr meldet. Ab 18 Uhr übernimmt "Guten Abend Fans", bevor der WM-Tag auf Sky Sport News in der Regel um 1 Uhr nachts endet.

Aktuell sendet Sky in der Regel zwischen 12 Uhr und Mitternacht. Darüber hinaus überträgt Sky Sport News alle DFB-Pressekonferenzen live. Auch vor Ort ist man mit Personal im Einsatz: Als Reporter berichten Florian Plettenberg, Patrick Berger und Kerry Hau von den WM-Spielstätten. Außerdem berichtet Sky Sport News auch von Fan-Events in Deutschland und auf Mallorca.

Regelmäßige Formate im Programm von Sky Sport News melden sich während der WM mit besonderem Fokus auf das Turnier. Als Beispiele nennt der Sender die drei Formate "Gesagt. Gemeint!", "So denken die Fans... Das Fußball-Barometer" und das "Transfer Update". Und schließlich meldet sich ab dem 5. Juni für die Dauer des gesamten Turniers auch der tägliche Vodcast "Wake Up, World Cup!", in dem sich die Sky-Reporter jeden Morgen News zum Turnier und von der deutschen Mannschaft präsentieren und diskutieren. Neben der digitalen Verbreitung als Vodcast und Podcast wird das Format in der Regel um 8:30 Uhr auch auf Sky Sport News ausgestrahlt.

Darüber hinaus hat Sky, wie viele andere Medien auch, Sublizenzen von der Deutschen Telekom erhalten. Dadurch kann man im Rahmen der täglichen Nachrichten-Berichterstattung Szenen eines ausgewählten Topspiels des Tages direkt nach Abpfiff zeigen, darunter alle Begegnungen der DFB-Auswahl. Den Zuschauerinnen und Zuschauern will man außerdem Einschätzungen von prominenten Gästen und Experten bieten, darunter etwa Julia Simic, Mirko Slomka, Robin Dutt und Markus Babbel. Lothar Matthäus steuert zudem eine wöchentliche Kolumne zum Gesamtangebot bei.