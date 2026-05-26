Vor 15 Monaten, am 26. Februar, veröffentlichte AppleTV die ersten Folgen von „Krank Berlin“. Der Streamer zählt die Serie als sein zweites deutsches Original, war allerdings ein LastMinute-Einkauf und eigentlich vom ZDF gerettet nachdem sich Sky im Sommer 2023 überraschend fast komplett aus der Auftragsproduktion fiktionaler Projekte in Deutschland zurück zog. Die Kritiken waren positiv.

Und dann heimste die Serie, von AppleTV international als „Berlin ER“ vermarktet, im vergangenen Jahr schon zahlreiche Auszeichnungen ein. Dass dabei neben dem Streamer immer auch das ZDF angeführt wurde, dokumentierte schon den Anspruch den man in Mainz auf die Lorbeeren erhob. Mehrere Auszeichnungen beim Deutschen Fernsehpreis, dem Preis der Deutschen Akademie für Fernsehen, dem Deutschen Schauspielpreis und dem Grimme-Preis.

Und wann zeigt das ZDF nun den stolzen Erfolg? Nach zwölf Monaten Exklusivität für AppleTV plante man in Mainz nach eigener Auskunft die Ausstrahlung der Serie bei ZDFneo und im Streamingportal "für das erste Halbjahr 2026". Doch das endet bald und auf Nachfrage erklärt eine ZDF-Sprecherin am Dienstag: Im Juni kommt sie nicht mehr. Die Veröffentlichung von „Krank Berlin“ sei nach derzeitigem Stand für den kommenden November geplant. Warum die Verzögerung? In Mainz macht man dazu keine weiteren Angaben.

Der Hintergrund: Das ZDF richtet sich dabei offenbar nach AppleTV, hat für einen gemeinsamen Aufschlag die eigentlichen Pläne zur Veröffentlichung von „Krank Berlin“ verworfen. Und Apple selbst hat noch keine Angaben zum Timing gemacht. Bekannt ist aber schon länger: Die zweite Staffel der Koproduktion von Real Film Berlin und Violet Pictures wurde vergangenen Winter erneut nach Büchern von Headautor Samuel Jefferson und seinem Team gedreht - und dürfte demnach im kommenden Winter erscheinen.

Eine solche Kombination aus koordinierter FreeTV-Premiere der vorherigen Staffel und einer Pay-Premiere der neuen Staffel, um im Kampf um die Aufmerksamkeit voneinander zu profitieren, ist nicht neu. So gab es das vor gut zehn Jahren schon etwa zwischen RTLzwei und dem Pay-Sender Fox bei der Auswertung der Zombie-Serie „The Walking Dead“. Neu ist jetzt allerdings die Koordination zwischen einem globalen Streamer und einem öffentlich-rechtlichen Sender.