Wenige Wochen vor Turnierbeginn hat die ARD Robin Gosens als weiteren Experten ihres WM-Teams vorgestellt. Der 31-Jährige wird gemeinsam mit Lea Wagner und Malte Völz die Sendungen aus dem Kölner Studio präsentieren und die Spiele analysieren. Aktuell steht Gosens beim AC Florenz unter Vertrag, in der Vergangenheit hat er außerdem 24 Länderspiele mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft absolviert und war im Zuge dessen auch bei der Europameisterschaft 2021 mit dabei.

"Natürlich war es mein großer Traum, bei der WM in den USA für Deutschland auf dem Platz zu stehen. Jetzt für die ARD als Experte dabei sein zu dürfen, ist für mich der allerbeste Weg, das Turnier dennoch zu begleiten", sagte Gosens über seine neue Aufgabe. "Ich freue mich unheimlich auf die Spiele und die Übertragungen mit Lea Wagner und Malte Völz aus dem Studio in Köln. Ich traue Deutschland alles zu. Ich bin riesengroßer Fan dieser Mannschaft und glaube nicht nur aus Optimismus, dass die Jungs das Ding holen können."

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky erklärte: "Mit Robin haben wir einen intelligenten, erfahrenen und dabei selbst noch aktiven Spieler gewonnen, der unsere Sendungen von der Fußball-WM sehr bereichern wird. Wir freuen uns schon jetzt sehr auf sein Debüt als ARD-Experte." Seinen Einstand gibt Robin Gosens bei den Live-Übertragungen in der Nacht vom 14. auf den 15. Juni beim Spiel zwischen der Elfenbeinküste und Ecuador. Insgesamt wird er allein in der Vorrunde sieben Mal im Einsatz sein.

Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass Robin Gosens mit seinem Mental-Health-Podcast "Wie geht's?" zur ARD wechselt (DWDL.de berichtete). In dem wöchentlichen Format lädt er prominente Personen aus Sport, Gesellschaft und Entertainment dazu ein, offen und ehrlich von ihren mentalen Tiefen und persönlichen Krisen zu berichten.