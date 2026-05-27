Nach einjähriger Pause holt das ZDF in diesem Jahr überraschend wieder den "Comedy Sommer" zurück in sein Spätabend-Programm. Anders als zuletzt setzt der Sender dabei allerdings nicht mehr auf wechselnde Moderatoren. Stattdessen übernimmt Till Reiners die Moderation aller sechs Ausgaben der Stand-up-Show. Aufgezeichnet werden diese wieder in der Kölner Event-Location Die Halle Tor 2, die Produktion übernimmt Prime Productions.

Ein konkretes Sendedatum für den "ZDF Comedy Sommer" gibt es zwar noch nicht, dafür stehen allerdings die Aufzeichnungstermine fest. Konkret werden am 3., 4. und 6. Juli jeweils zwei Ausgaben am Stück aufgezeichnet. Als Gäste sind unter anderem Tony Bauer, Abdelkarim, Helene Bockhorst, Atze Schröder, Moritz Neumeier, Carl Josef, Tahnee und Assane Badiane mit dabei.

Dass Till Reiners indes die Moderation übernimmt, kommt indes überraschend, war er im vergangenen Jahr doch mit seiner neuen Late-Night-Show "Till Tonight" während der Sommermonate am späten Freitagabend im ZDF zu sehen - und zwar durchaus mit Erfolg. Das nährte Spekulationen nach einer Fortsetzung in diesem Jahr. Nach DWDL.de-Informationen sind von "Till Tonight" für 2026 allerdings keine neuen Folgen geplant.

Stattdessen nun also die überraschende Rückkehr des "ZDF Comedy Sommers", dessen Quoten jedoch mit Blick auf vergangene Staffeln noch ausbaufähig sind. Im Schnitt schalteten 2023 knapp mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer ein, beim jungen Publikum lag der Marktanteil von rund 7,5 Prozent und damit unter jenen Werten, die zuletzt "Till Tonight" verzeichnete. Die bislang letzte Staffel im Jahr 2024 kam aber in der Spitze auf bis zu 12,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.