RTLzwei hat den Ausbau seines FAST-Geschäfts angekündigt. Unter FAST-Channels versteht man lineare Sender, die online ausgespielt werden und sich über Werbung finanzieren. FAST steht für Free Ad-supported Streaming Television. Und genau hier will nun auch RTLzwei verstärkt mitspielen - und setzt dabei auf eine Zusammenarbeit mit Samsung TV Plus, einem der großen FAST-Anbieter sowohl in Deutschland als auch weltweit.

Konkret bringt RTLzwei seine zwei Formate "Grip - Das Motormagazin" und "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" mit FAST-Channels auf die Samsung-Plattform. Auf den Sendern werden fortan rund um die Uhr die entsprechenden Inhalte gezeigt. RTLzwei bezeichnet den Start als "weiteren strategischen Schritt in der Diversifizierung" der eigenen Content-Distribution. Schon bislang bestehen im Rahmen einer Partnerschaft zwischen RTLzwei und Waipu.TV zwei FAST-Kanäle, in denen verschiedene Inhalte aus RTLzwei-Formaten gezeigt werden.

Überraschend an dem Schritt jetzt ist vor allem die Tatsache, dass die zwei Kanäle bei Samsung TV Plus starten, nicht aber bei RTL+. Dort beschränkt man sich auch zwei Jahre nach dem Start auf acht FAST-Kanäle. RTLzwei-Geschäftsführer Thorsten Braun sagt: "FAST ist mittlerweile ein fester Bestandteil des Connected-TV-Marktes. Mit 'Grip' und 'Die Geissens' transferieren wir zwei starke Format-Marken gezielt in dieses Umfeld und bauen unsere Präsenz im FAST-Segment weiter aus. Die Partnerschaft mit Samsung als einem der größten Anbieter in diesem Segment markiert einen wichtigen Schritt in unserer Content-Distributionsstrategie, mit dem wir weitere relevante Zielgruppen erschließen und attraktive Vermarktungsflächen im stark nachgefragten CTV-Umfeld schaffen."

Und Benedikt Frey, Country Lead DACH + BeNeLux bei Samsung TV Plus: "Unsere neu geschlossene Partnerschaft mit RTLzwei ist Ausdruck unseres weltweiten Bestrebens, unserem Publikum regional relevante Premium-Inhalte anzubieten, die auf unserem Wissen über marktspezifische Zielgruppen und deren Vorlieben basieren. Durch die Erweiterung unseres Angebots an hochwertigen Programmen steht den Nutzer:innen von Samsung TV Plus in ganz Deutschland eine größere Auswahl an Inhalten zur Verfügung, insbesondere im Bereich lokaler Reality-TV-Formate und Unterhaltung."

RTLzwei startet die Kanäle nach eigenen Angaben in Zusammenarbeit mit Wurl, einem Unternehmen in der Streaming-TV-Branche, das die Programmplanung und technische Distribution für werbefinanziertes, kostenloses Streaming-TV unterstützt. Die Vermarktung erfolgt zunächst über Samsung Ads. In einem zweiten Schritt sollen aber auch die RTLzwei-Vermarkter Ad Alliance und El Cartel Brothers ergänzend hinzukommen.

Auch Autentic startet neuen FAST-Channel

Darüber hinaus hat nun auch Autentic den Start eines neuen FAST-Channels angekündigt. So holt man den Ende des vergangenen Jahres in einer englischsprachigen Version gestarteten Sender Wheels & Steel nach Deutschland. Die deutsche Version des Senders ist nun im gesamten deutschsprachigen Raum bei Samsung TV Plus, LG Channels, Titan OS und Rakuten TV zu sehen. Eine Ausweitung auf weitere Plattformen soll es in den kommenden Monaten geben.

Wheels & Steel widmet sich der Welt schwerer Maschinen und technischer Höchstleistungen, von tonnenschweren Giganten auf der Baustelle und Bergungseinsätzen bis hin zu Frachtschiffen. Zu den Highlights zählen Formate wie "Heavy Lift" und "Colossal Machines". Julian Althaus, Director Channels & Digital Sales bei Autentic, erklärt: "Der Erfolg des englischsprachigen Launches hat bestätigt, dass es eine große Nachfrage nach hochwertigem Factual Entertainment rund um Maschinen und Technik gibt. Die Expansion von Wheels & Steel in unseren Heimatmarkt war daher der logische nächste Schritt. Wir freuen uns, diesen actiongeladenen Sender nun auch dem Publikum in Deutschland, Österreich und der Schweiz zugänglich zu machen." Autentic betreibt darüber hinaus auch Kanäle wie Terra Mater Wild, Spiegel TV Konflikte und Curiosity Now.