Dass Sat.1 fortan ganzjährig auf "Die Landarztpraxis" im Vorabendprogramm setzen wird, steht bereits seit geraumer Zeit fest. Nun ist klar: Der neue Ableger übernimmt ab Ende Juni unter dem Titel "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" den Sendeplatz um 19:00 Uhr. Konkret zeigt der Privatsender die Filmpool-Produktion ab dem 29. Juni von Montag bis Freitag.

Damit es einen möglichst nahtlosen Übergang gibt, lernen die Fans der Serie die neue Hauptfigur Lilli Lamminger, gespielt von Pina Kühr, bereits in der Vorwoche kennen. Auch Dr. Ella Wagner (Nina Schmieder) macht noch einen Abstecher in die alte Heimat Wiesenkirchen, bevor sie in Weilhausen die Arztpraxis im Sonnenhof übernimmt.

Und darum geht es: Lilli Lamminger (Pina Kühr) verfolgt nach dem Tod ihrer Eltern ein mutiges Ziel: Sie möchte den Familien-Gasthof in Weilhausen wiedereröffnen - den Sonnenhof. Für die dazugehörige Praxis gibt es bereits eine perfekte Lösung. Dr. Ella Wagner (Nina Schmieder) ist aus Australien zurück und will sich nach der Trennung von Chris endlich ihren großen Traum von einer eigenen Praxis erfüllen. Doch da hat Lillis großer Bruder Konstantin (Michael Epp), Arzt aus München, noch ein Wörtchen mitzureden. Auch die drei weiteren Lamminger-Geschwister müssen erstmal in Lillis Pläne einwilligen: Bergretterin Becky (Sina Zadra, "Die Landarztpraxis"), ihr Zwillingsbruder Freddy (Tobias Schäfer) und Julia (Rike Schmid), mit der Lilli seit vielen Jahren keinen Kontakt hat und die den Hof am liebsten schnell verkaufen würde. Kurz vor der großen Geschwisterzusammenkunft im Sonnenhof, schöpft Lilli Kraft bei einer Bergwanderung und trifft unterwegs den charmanten Sebastian (Max Alberti).

Der neue "Landarztpraxis"-Ableger ist indes nicht die einzige fiktionale Veränderung am Sat.1-Vorabend: Bereits ab dem kommenden Montag übernimmt "Frieda - Mit Feuer und Flamme" den Sendeplatz um 18:00 Uhr (DWDL.de berichtete). Aktuell ist dort noch "Ein Hof zum Verlieben" mit überschaubarem Erfolg zu sehen.