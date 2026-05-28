Ab Montag gehört Sky Deutschland bekanntlich zu RTL - und nur wenige Tage zuvor kommt es jetzt noch einmal zu einem Abschied auf der Führungsebene des Pay-TV-Unternehmens. Wie am Donnerstagabend bekannt wurde, scheidet Charly Classen aus der Geschäftsführung von Sky sowie seiner Funktion als Executive Vice President Sports, Customer Operations und Sky Business aus. Darauf hätten sich Sky und Classen im Zuge der Zusammenführung von RTL und Sky "in bestem gegenseitigem Einvernehmen" verständigt, hieß es.

Charly Classen kam im November 2020 - also mitten in der Corona-Pandemie - als Executive Vice President Sports zu Sky Deutschland und verantwortete seither das gesamte Sportgeschäft des Unternehmens. Zusätzlich leitete er den Bereich Sky Business Solutions für Geschäftskunden. Seit Juni 2023 verantwortete er zudem Customer Operations und war seit Ende 2023 Mitglied der Geschäftsführung von Sky Deutschland. Zuvor war er in verschiedenen Führungspositionen bei ESPN tätig. Wohin es ihn künftig ziehen wird, ist noch nicht bekannt. In der Mitteilung vom Abend war bloß die Rede davon, dass sich Classen "künftig neuen beruflichen Herausforderungen" widmen werde.

"Charly Classen hat Sky Deutschland in wichtigen Schlüsselbereichen nachhaltig geprägt und weiterentwickelt", sagte CEO Barny Mills. "Er entwickelte Sky Sport zu einem schlagkräftigen Ökosystem mit einem der führenden Rechteportfolios im DACH-Raum und richtete den Kundenservice konsequent auf ‘Digital First’ aus. Darüber hinaus setzte er wichtige Impulse für Inklusion, Frauen im Sport und nachhaltige Produktion. Für seinen Beitrag und die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit danke ich ihm ausdrücklich und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute." Mills selbst wird Sky Deutschland bekanntlich ebenfalls in wenigen Tagen verlassen, hat aber schon einen neuen Job innerhalb der Sky Group gefunden (DWDL.de berichtete).

Derweil bleibt abzuwarten, wie sich Sky im Sportbereich künftig positionieren wird. Stephan Schmitter, CEO von RTL Deutschland, hatte im DWDL.de-Interview bereits angekündigt, mehr Bundesliga-Spiele ins Free-TV holen zu wollen. Der DFB-Pokal soll derweil zusätzlich zu Sky auch auf RTL+ gezeigt werden, während die Europa League im Gegenzug in der kommenden Saison parallel zu RTL+ auch bei Sky laufen wird.