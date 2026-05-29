Felix von Jascheroff steigt bei der RTL-Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ("GZSZ") aus. Zunächst hatte die "Bild" darüber berichtet, mittlerweile hat der Sender den Abgang auch offiziell bestätigt. Demnach habe sich der Schauspieler dazu entschieden, "GZSZ" zu verlassen. Seinen ersten Auftritt in der Serie hatte er am 25. Juli 2001, seither war er mit nur wenigen Pausen fast durchgängig in der von UFA Serial Drama produzierten Daily zu sehen. Nun naht sein Abschied.

Bis es soweit ist, wird es aber noch etwas dauern. Aufgrund des langen Produktionsvorlaufs wird Felix von Jascheroff in seiner Rolle als John Bachmann voraussichtlich noch bis ins Jahr 2027 zu sehen sein. Angekündigt hat der Sender zudem eine "große Abschieds-Geschichte". Mit seinen dann mehr als 25 Jahren bei der Serie verabschiedet sich von Jascheroff als "GZSZ"-Urgestein, der die Serie stark geprägt hat.

Auch aktuell steht Jascheroffs Figur John wieder im Mittelpunkt: Nach dem mysteriösen Tod seiner ehemaligen Erpresserin Zoe Vogt (Lara Dandelion Seibert), mit der er auch ein gemeinsames Kind hat, gerät John ins Visier der Ermittler. Da die von Drohungen und dunklen Geheimnissen geprägte Vergangenheit der beiden im Kiez bekannt ist, gilt er für die Polizei schnell als einer der Hauptverdächtigen. Aufgelöst werden soll der Mord-Plot am 22. Juni, wenn RTL eine Doppelfolge von "GZSZ" ausstrahlt (DWDL.de berichtete).

Nach RTL-Angaben verabschiedet sich der Schauspieler, um sich "neuen beruflichen Projekten zu widmen". Wie die "Bild" am Freitag berichtet, soll sich Felix von Jascheroff auf Produktionen konzentrieren wollen, "mit denen er kurzfristig gutes Geld verdienen kann". Gemeint sind damit wohl vor allem Reality-Formate. Zu seinem Abschied sagt der Schauspieler: "Der Abschied von GZSZ fällt mir natürlich nicht leicht, denn die Serie und das Team sind wie eine Familie für mich. Umso mehr freue ich mich, dass wir den Zuschauerinnen und Zuschauern zum Abschied aktuell mit der Geschichte um Zoes Tod und im weiteren Verlauf eine absolute Spitzenstory bieten werden: Eine richtig große Geschichte, die meiner Rolle und den vielen Jahren gerecht werden wird."