Prime Video hat einen Starttermin für das Format "Loredana & Karim - Love & Drama" angekündigt. So ist die Doku-Serie bereits in wenigen Tagen, konkret ab dem 4. Juni, auf der Plattform verfügbar. Die Produktion kommt von Constantin Entertainment, die Firma zeichnet für erfolgreiche Streaming-Formate wie "Last One Laughing" oder "Kaulitz & Kaulitz" verantwortlich. Nun also eine weitere Personality-Doku.

In "Loredana & Karim", das Prime Video bereits vor rund einem Jahr angekündigt hatte, stehen die Rapperin Loredana und Fußballprofi Karim Adeyemi von Borussia Dortmund im Mittelpunkt. Sie werden über sechs Folgen hinweg begleitet und geben Einblick in ihr Leben zwischen Öffentlichkeit, Karriere, Familie und Alltag.

"Zwischen Musikstudio, Fußballplatz, Reisen und familiären Momenten zeigt ‘Loredana & Karim – Love & Drama’ eine Seite der beiden, die bislang kaum öffentlich zu sehen war – direkt, nahbar und ohne große Inszenierung", heißt es von Prime Video in der Startankündigung. Executive Producer der Reihe sind Meik Schneider und Jan Klophaus.