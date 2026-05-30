Seit Mitte März versuchte sich Sport1 an einer Neuauflage der Abenteuershow "Survivor", an der sich hierzulande in der Vergangenheit schon ProSieben und Vox die Finger verbrannten. Dass sich das Format nun ausgerechnet bei dem Spartensender zum Erfolg mausern würde, war daher von Beginn an unwahrscheinlich. Und tatsächlich war auch Sport1 in den zurückliegenden Monaten wenig Quoten-Glück beschieden - mit Reichweiten von weniger als 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauern pro Folge schleppte sich "Survivor" durch die Staffel.

Und auch zum Finale gab es nun keine nennenswerte Besserung: Lediglich 80.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnete die letzte Folge um 20:15 Uhr - selbst eine "Hausmeister Krause"-Wiederholung, die Sport1 am späten Nachmittag zeigte, war erfolgreicher. Beim Gesamtpublikum belief sich der Marktanteil dementsprechend auf nur 0,4 Prozent, während in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sogar nur 0,2 Prozent erzielt wurden. Für die unmittelbar im Anschluss ausgestrahlte Wiederholung konnten sich schließlich im Schnitt nur noch 10.000 Menschen erwärmen.

Wenig zu holen gab es daneben auch für Sixx, wo am Freitagabend noch einmal das Finale von "Germany's next Topmodel" wiederholt wurde. Mit 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 0,7 Prozent in der Zielgruppe war die Modelshow für den Frauensender ebenso wenig ein Erfolg wie die anschließend gezeigte Realityshow "Match my Ex", die mit zwei Folgen auf Marktanteile von 0,2 und 0,5 Prozent kam.

Ungleich besser lief es hingegen für Nitro, das um 20:15 Uhr auf "James Bond 007 - In tödlicher Mission" setzte und damit 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher lockte. Auch in der Zielgruppe erwies sich der Bond-Klassiker mit einem Marktanteil von 3,3 Prozent als schöner Erfolg für den Sender. Im Disney Channel punktete zudem der Animationsfilm "Oben" mit guten 2,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Gut verlief der Abend auch für DMAX, das komplett auf die "Steel Buddies" setzte und damit sogar bis zu 4,1 Prozent schaffte.