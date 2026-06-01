Der Kika schraubt an seiner Doku-Strategie und hat unter dem Namen "Story Time" eine neue Doku-Marke angekündigt, unter der man ab sofort verschiedene Filme bündeln will, die sich an Preteens richten. "Story Time" ist dabei die Weiterentwicklung der beiden Doku-Reihen "Schau in meine Welt!" und "stark!", Inhalte aus der neuen Reihe sind ab sofort in der App des Senders sowie auf der Webseite verfügbar. Im linearen Programm zeigt Kika "Story Time" künftig sonntags um 20:15 Uhr.

Unter dem neuen Markendach bündeln Kika, HR, Radio Bremen, RBB, SWR und ZDF nach eigenen Angaben ihre redaktionelle Expertise und setzen auf das ARD- und ZDF-Netzwerk der Kinderangebote. Die ersten zehn Dokus sind unter dem Label auch bereits verfügbar. Das Themenfeld reicht von einer Schaustellerfamilie bis hin zu Indoor-Skydiving, Wassermangel in Uruguay, Skateboard-Tricks und Kochen. Darüber hinaus gibt es schon jetzt mehrere Tier- und Sport-Filme.

In den Filmen werden die jungen Menschen auf ihrer individuellen Reise begleitet - und alle Emotionen eingefangen. Man wolle bewusst auch die Szenen zeigen, in denen nicht alles glatt laufe, wo Ängste überwunden oder das Leben neue Fragen stelle, heißt es vom Sender in einer Mitteilung zur neuen Doku-Marke. Erzählt werden die jeweiligen Geschichten von den Kindern selbst. Am Ende steht in jedem Film eine zentrale Frage: Werden die Kinder es schaffen?

"Dokumentationen haben eine besondere Kraft: Sie öffnen Türen zu neuen Lebenswelten und ermöglichen Kindern einen unmittelbaren Einblick in die Welt. Sie wecken Neugier, fördern Verständnis und bieten Orientierung in einer zunehmend komplexen Realität. Das gemeinsame, im Medienmarkt einzigartige Engagement unseres Netzwerks, hochwertige dokumentarische Inhalte für Kinder unter der Dachmarke ‘Story Time’ zu bündeln, macht die Qualität und Bedeutung von Kinderdokumentationen sichtbar und erlebbar. Genau darin liegt der besondere Wert von KiKA von ARD und ZDF: Kindern die Welt näherzubringen, ihren Horizont zu erweitern und Brücken zwischen Menschen und Lebenswelten zu bauen", sagt Kika-Programmgeschäftsführer Roman Twork.

Redaktionell werden die Dokumentationen von Michaela Herold (Radio Bremen), Carina Schulz (ZDF), Anke Pelzer (RBB), Thomas Miles (Kika), Claudia Schwab (SWR) und Tanja Nadig (HR) betreut. Product Owner von "Story Time" sind Rafael Bies und Gunnar Gerstel, für den Online-Aufritt ist Anna-Sophie Kölsche zuständig (alle Kika).