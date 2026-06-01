Am 14. Juni startet für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft, im ersten Gruppenspiel muss das Team von Trainer Julian Nagelsmann gegen Curaçao ran. Das Spiel wird um 19 Uhr angepfiffen - und für die Stunden davor hat ProSieben nun ein Alternativprogramm angekündigt, das wohl vor allem junge Fußballfans ansprechen soll. So überträgt man die "Lego Arena Show" ab 16 Uhr live aus dem Münchner BMW Park.

In der von Redseven Entertainment im Auftrag von Lego produzierten Show duellieren sich vier Zweierteams in Fußball-Challenges um den Creator-Cup-Pokal. Drei bekannte Fußball-Creator-Duos stehen dabei einem Team aus Zuschauerinnen und Zuschauern gegenüber. Mit dabei sind die Brotatos, die Tisis und ViscaBarca mit GamerBrother. In den Challenges geht es beispielsweise um Parcours-Dribbling, die Teams müssen bei einem Quiz aber auch sportlichen Einsatz zeigen. Die zwei besten Teams kicken im "wahrscheinlich verrücktesten Elfmeterschießen um den Sieg", so zumindest die Ankündigung.

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Und auch über die genannten Creator hinaus ist die Veranstaltung prominent besetzt: Joko Winterscheidt pfeift die Liveshow an, Fußball-Weltmeister Lukas Podolski ist mit am Ball und Creator Elias Nerlich feiert sein Debüt als Fußball-Quizmaster. Steven Gätjen moderiert das Event. Kommentiert werden die Spiele von Florian Malburg, während Schiedsrichter Pascal "Qualle" Martin über die Einhaltung der Regeln wacht.

Weil die Marke Lego im Rahmen der Show so sehr im Mittelpunkt steht und das Unternehmen das Event auch in Auftrag gegeben hat, überträgt ProSieben die Veranstaltung als Dauerwerbesendung. Während der Liveshow soll dann auch noch der Rekord für den größten Lego-Fußball der Welt aufgestellt - dieser soll aus 250.000 Lego Steinen erbaut werden.