OG Keemo gehört zu den prägenden Stimmen des deutschsprachigen Rap – und bleibt zugleich ein Künstler, der nur selten persönliche Einblicke gibt. Nun hat das ZDF jedoch eine neue Dokureihe angekündigt, die das zumindest etwas ändern könnte. Für die vier Folgen von "In Vertigo – OG Keemo und Funkvater Frank" hat der Sender den Rapper eineinhalb Jahre lang bei der Arbeit am neuen Konzeptalbum begleitet.

Zu sehen gibt es das Ergebnis schon sehr bald: Die Dokuserie wird am Sonntag, den 14. Juni, ab 10 Uhr im Streamingportal des ZDF zum Abruf bereitgestellt. Man greife in der Reihe Themen wie mentale Gesundheit, Erwartungsdruck und innere Blockaden, den Umgang mit Verantwortung, Ideen von Männlichkeit und persönliche Selbstfindung auf, heißt es vom Sender.

Neben Aufnahmen aus dem Studio und dem Privatleben des Rappers hat das ZDF auch Interviews mit Menschen aus OG Keemos Umfeld, Archivmaterial und Animationen, die auf Zeichnungen des Rappers basieren, angekündigt. So entstehe eine Form des dokumentarischen Erzählens zwischen künstlerischer Inszenierung und Intimität.