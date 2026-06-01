Im Herbst spielt Joko Winterscheidt wieder um die Moderation seiner eigenen Show. Einen genauen Sendetermin für die neue Staffel "Wer stiehlt mir die Show?" gibt es zwar noch nicht, dafür steht nun fest, welche Kandidatinnen und Kandidaten Joko den Job streitig machen wollen. Mit dabei sind Carolin Kebekus, Jens "Knossi" Knossalla sowie Basketballspieler Moritz Wagner.

Vor allem die Besetzung von Wagner überrascht, zusammen mit seinem Bruder Franz ist Moritz Wagner zuletzt auch in einer Dokuserie des ZDF zu sehen gewesen. Hier laufen aktuell die Arbeiten für eine zweite Staffel (DWDL.de berichtete). Nun also auch die Teilnahme an der ProSieben-Show. Wie gehabt wird auch immer eine Zuschauerin oder ein Zuschauer als Wildcard-Teilnehmer pro Ausgabe an der Show teilnehmen.

© Joyn

Joko Winterscheidt sagt: "Ich freue mich wahnsinnig auf die neue Staffel. Was für ein Panel. Was für Namen. Was für eine gute Kombination. So gut die Gäste aber auch sind, so schlecht sind ihre Chancen gegen mich." Florida Entertainment wird wieder sechs neue Ausgaben für ProSieben produzieren, die Dreharbeiten haben nun in Berlin begonnen. Auch Katrin Bauerfeind ist in den neuen Ausgaben wieder mit dabei, sie moderiert wie gewohnt die Finalrunde.

"Wer stiehlt mir die Show?" ist nun schon seit drei Jahren auf dem Sendeplatz am Sonntag um 20:15 Uhr zu sehen. Wie bei so vielen anderen TV-Formaten auch sind die Reichweiten zuletzt rückläufig gewesen, mit der in diesem Frühjahr ausgestrahlten Staffel fiel die durchschnittliche Reichweite auf Basis der vorläufig gewichteten Quoten erstmals unter die 1-Million-Marke. Durch die endgültige Gewichtung lag die Show etwas darüber, aber auch hier zeigte der Trend in den vergangenen Jahren eher nach unten. Dennoch holte die Show für ProSieben auch in diesem Frühjahr noch sehr starke 15,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Endgültig gewichtet war es noch ein Prozentpunkt mehr.