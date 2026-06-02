"Kaulitz & Kaulitz" zum Dritten: Netflix hat jetzt die neue Staffel seiner Dokusoap über Bill und Tom Kaulitz angekündigt. Anders als in den beiden vorangegangenen Jahren zeigt der Streamingdienst die Folgen allerdings nicht im Juni, sondern erst einen Monat später. Konkret stehen die neuen Folgen von "Kaulitz & Kaulitz" ab Donnerstag, den 23. Juli zum Abruf bereit.

Nach Angaben von Netflix teilen die Kaulitz-Zwillinge erneut "intime Momente, Streits und Szenen, die ans Herz gehen", wie es heißt. Neben Los Angeles und Berlin spielt dieses Mal auch die Heimat ihrer Kindheit eine Rolle. Bill und Tom Kaulitz geben "seltene Einblicke in ihre Vergangenheit und die Spuren, die ihr Umfeld hinterlassen hat". Dadurch soll "Kaulitz & Kaulitz Staffel" in diesem Jahr "echter und emotionaler denn je" werden, verspricht der Streamingdienst.

Produziert wird "Kaulitz & Kaulitz" von Constantin Entertainment. Als Executive Producers fungieren Caroline Rußwurm und Per Lars Eppmann, Regie führen Annika Blendl und Michael Schmitt.

Für die Kaulitz-Zwillinge ist es indes ein besonderes Jahr, schließlich steht zum Jahresende auch noch ihre Premiere als Moderatoren des ZDF-Klassikers "Wetten, dass..?" an, wie DWDL.de bereits im Januar zuerst berichtete. Bill Kaulitz sprach damals von einer "wahnsinnigen Ehre, diese legendäre Show zu übernehmen und mit neuem Leben zu füllen". Und Tom Kaulitz sagte: "Wir sind natürlich unfassbar aufgeregt, zum ersten Mal live im Fernsehen, zur besten Sendezeit, ohne Sicherheitsnetz durch den Abend zu führen – und das mit einer der beliebtesten Entertainment-Shows Deutschlands aller Zeiten."