Unter dem Titel "Eden - Du bezahlst für jede Lüge" hat Joyn eine neue Dating-Show angekündigt. Ein Veröffentlichungsdatum gibt es zwar noch nicht, das Format soll aber noch in diesem Sommer beim Streamingdienst von ProSiebenSat.1 zu sehen sein. Bei der Show handelt es sich um eine Eigenentwicklung von Redseven Entertainment, das insgesamt 20 Ausgaben produzieren wird.

Angekündigt hat Joyn das Format als "ehrlichste aller Dating-Shows". In dem Format suchen 13 Singles ihr perfektes Match - und müssen dabei möglichst ehrlich sein. Nur wer sich am Ende als Paar findet, hat die Chance auf bis zu 100.000 Euro. Der Haken: Regelmäßig werden die Kandidatinnen und Kandidaten an den Lügendetektor angeschlossen, um ihre Authentizität zu testen. Für jede Unwahrheit werden der Gruppe 1.000 Euro vom Jackpot abgezogen.

Am Lügendetektor müssen die Singles Fragen beantworten wie: "Sind Deine Gefühle echt?", "Hast Du gestern heimlich eine andere geküsst?" und "Ist das Kennenlernen für Dich nur ein Spiel?". Wer also lügt, um die frische Romanze zu retten, schmälert die Kasse der gesamten Gruppe. Wer hingegen bei der Wahrheit bleibt, schont zwar das Preisgeld, riskiert aber das Aus beim Date.

Nach Angaben von Joyn würden Studien mittlerweile belegen, dass ein Drittel der Deutschen schon beim ersten Date lügt. Das Konzept eines Preisgeldes, das sich im Verlauf der Show - je nach Verhalten der Teilnehmenden - immer mehr verringert, ist längst gut erprobt. Netflix hat im Rahmen von "Too Hot to Handle" gute Erfahrungen damit gemacht. Und auch Sat.1 setzte bei der "Villa der Versuchung" auf dieses Modell - dieses Format kam aber ohne den Dating-Aspekt aus.