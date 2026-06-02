RTL hat für den 6. und 7. Juni ein "Super-Sport-Wochenende" ausgerufen, an dem man demonstrieren will, über welches Rechteportfolio man nach der Übernahme von Sky Deutschland nun verfügt und wie die Angebote gegenseitig davon profitieren sollen. In diesem Zuge kehrt nun auch die Formel 1 wieder zu RTL zurück - zumindest mit ausgewählten Rennen. Eine solche Vereinbarung mit Sky gab es schon in den letzten Jahren, in diesem Jahr hingegen wurde trotz der bevorstehenden Übernahme bislang keine entsprechende Ankündigung gemacht.

Durch den Zusammenschluss kann RTL nun aber natürlich frei schalten und walten und nutzt das direkt am kommenden Wochenende aus, wenn mit dem Großen Preis von Monaco auch noch ein besonders prestigeträchtiges Rennen auf dem Plan steht - viel besser hätte man es also kaum timen können. Schon das Qualifying am Samstag wird ab 15:15 Uhr parallel bei RTL, Nitro und Sky Sport übertragen, ebenso dann am Sonntag das Rennen.

Dabei setzt man auf eine gemeinsame Vor- und Nachberichterstattung von Sky und RTL, beide Teams werden vor der Kamera gemeinsam auftreten. Die Kommentierung des Rennens hingegen erfolgt bei RTL/Nitro und Sky dann hingegen separat. RTL setzt dabei auf sein bewährtes Formel-1-Team mit Kai Ebel, Heiko Wasser und Christian Danner. Für Sky Sport sind Peter Hardenacke, Sandra Baumgartner, Ralf Schumacher, Sascha Roos und Timo Glock im Einsatz.

Wieviele Formel 1-Rennen RTL generell in diesem Jahr im Free-TV übertragen wird, ist noch nicht klar, spekuliert wird, dass es insgesamt sieben an der Zahl sein sollen. Klar ist, dass RTL die Rechte für Sky nicht zu stark entwerten darf, schließlich möchte man dort die zahlende Kundschaft bei der Stange halten. Immerhin können aber auch Sky-Abonnentinnen und Abonnenten am Wochenende auf eine Sport-Übertragung zugreifen, die bislang RTL+ vorbehalten war: "Oktagon 89: Severino vs. Zhumagulov" wird neben RTL+ auch bei Sky Sport zu sehen sein. Die Übertragung ist für Samstag, 17:30 Uhr angekündigt.

Das "Super-Sport-Wochenende" umfasst daneben als größtes Zugpferd zudem noch die Übertragung des Länderspiels der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die USA. Die Vorberichterstattung dafür startet bereits frühzeitig ab 19:05 Uhr. Florian König, Lothar Matthäus und Wolff Fuss melden sich live aus den Vereinigten Staaten, die Übertragung ist hier auf RTL beschränkt.

RTL-CCO Inga Leschek sagt: "Mit unserem ersten gemeinsamen Super-Sport-Wochenende machen wir für die Fans unmittelbar erlebbar, was der Zusammenschluss von RTL Deutschland und Sky Deutschland bedeutet: mehr Live-Sport, mehr Reichweite und mehr Möglichkeiten, große Sportmomente auf unterschiedlichen Plattformen zu erleben. Das ist ein Vorgeschmack auf die Sport-Erlebnisse, die wir künftig gemeinsam für die Fans schaffen werden." Frank Robens, Sport-Chef von RTL Deutschland, ergänzt: "Dieses Super-Sport-Wochenende ist erst der Anfang. Erstmals arbeiten wir bei einem internationalen Sportevent in dieser Form zusammen und verbinden unsere Stärken für ein gemeinsames TV- und Streaming-Erlebnis. Unser Ziel: Live-Sport für unterschiedliche Zielgruppen attraktiv aufzubereiten – im Free-TV, im Streaming und mit ergänzenden Angeboten."