Die Verleihung der Internationalen Eyes & Ears Awards rückt in diesem Jahr noch näher an die Medientage München heran. Konkret soll die Gala am Dienstag, den 20. Oktober in der Astor Film Lounge im ARRI in München stattfinden - und damit erstmals am Vorabend der Medientage den Auftakt des Medienevents bilden. Die Medientage werden in diesem Jahr vom 21. bis 23. Oktober ausgerichtet.

© SEH/Thorge Huter Zeljko Karajica

Mit den Eyes & Ears Awards zeichnet Eyes & Ears of Europe "herausragende, kreative und effektive Design-, Promotion- und Markenkommunikationsmaßnahmen des Jahres" aus. Die Verleihung findet in diesem Jahr bereits zum 28. Mal statt. Karajica: "Die 28. Internationalen Eyes & Ears Awards setzen genau da an, wo Kreation Relevanz erzeugt, und geben wertvolle Impulse für die gesamte Branche und das bereits seit 30 Jahren."

Im Anschluss an die diesjährige Award-Show ist zudem wieder ein Get-Together in der ARRI-Bar geplant, die nach Angaben der Veranstalter auch "Gelegenheit zum Networking und Feiern" bieten soll.