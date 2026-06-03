Die Verleihung der Internationalen Eyes & Ears Awards rückt in diesem Jahr noch näher an die Medientage München heran. Konkret soll die Gala am Dienstag, den 20. Oktober in der Astor Film Lounge im ARRI in München stattfinden - und damit erstmals am Vorabend der Medientage den Auftakt des Medienevents bilden. Die Medientage werden in diesem Jahr vom 21. bis 23. Oktober ausgerichtet.

Zeljko Karajica © SEH/Thorge Huter Zeljko Karajica
"Die Fortführung unserer Partnerschaft mit den Medientage München im zweiten Jahr in Folge zeigt, wie perfekt beide Events miteinander harmonieren", sagte Zeljko Karajica, Präsident von Eyes & Ears of Europe. "Gemeinsam schlagen wir die Brücke zwischen wegweisendem Design und dem Mediengeschäft der Zukunft." Und Stefan Sutor, Geschäftsführer der Medien.Bayern GmbH und Veranstalter der Medientage München, erklärte: "Die erneute Kooperation mit Eyes & Ears of Europe ist eine echte Bereicherung für unser Programm. Wir vereinen die wichtigsten Impulse der Branche mit ausgezeichneter Kreativität und Design. Wir freuen uns 2026 noch näher zusammenzurücken."

Mit den Eyes & Ears Awards zeichnet Eyes & Ears of Europe "herausragende, kreative und effektive Design-, Promotion- und Markenkommunikationsmaßnahmen des Jahres" aus. Die Verleihung findet in diesem Jahr bereits zum 28. Mal statt. Karajica: "Die 28. Internationalen Eyes & Ears Awards setzen genau da an, wo Kreation Relevanz erzeugt, und geben wertvolle Impulse für die gesamte Branche und das bereits seit 30 Jahren."

Im Anschluss an die diesjährige Award-Show ist zudem wieder ein Get-Together in der ARRI-Bar geplant, die nach Angaben der Veranstalter auch "Gelegenheit zum Networking und Feiern" bieten soll.