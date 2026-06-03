Der Bayerische Rundfunk wird zwei seiner Hörfunkwellen überraschend noch in diesem Monat einstellen. Entsprechende Pläne hat ein BR-Sprecher jetzt gegenüber DWDL.de bestätigt. Es handelt sich demnach um die Programme BR24 live und BR Verkehr, auf denen die Hörerinnen und Hörer inzwischen auch schon durch regelmäßige Infoschleifen über das geplante Abschaltdatum informiert werden. Schluss ist in beiden Fällen bereits am 16. Juni.

Bei BR24 handelt es sich um eine Frequenz für gelegentliche Live-Mitschnitte, während BR Verkehr automatisierte Verkehrsmeldungen in Dauerschleife anbietet - beides also Programme, die eher in der Nische zu verorten sind. Dass die Sender eingestellt werden, kommt ansich nicht überraschend, schließlich hatte der Bayerische Rundfunk deren Aus schon im vergangenen Jahr angekündigt. Die Einstellung der beiden Sender erfolgt vor dem Hintergrund des zum 1. Dezember 2025 inkraftgetreteten Reformstaatsvertrags, der dazu führt, dass die ARD die Anzahl ihrer Radiosender nach dem Willen der Politik von 69 auf 53 reduziert.

Ursprünglich hatte der BR jedoch in Aussicht gestellt, die Sender erst ab 2027 nicht mehr als lineare Programme anzubieten. Dass nun bereits früher Schluss ist, hat nicht zuletzt logistische Gründe. "Hintergrund ist der Umzug unseres Informationsradios BR24, dessen Redaktion auch diese beiden Kanäle verantwortet, aus der Münchner Innenstadt auf den neuen BR-Campus Freimann und eine damit verbundene effiziente Ressourcenplanung", heißt es auf DWDL.de-Nachfrage.

Bereits zu Beginn des Jahres hatte der BR sein junges Puls Radio eingestellt - ebenfalls wegen des Umzugs. "Statt in Freimann mit Puls-Ressourcen ein neues Hörfunkstudio einzurichten, fokussiert sich Puls, das junge Content-Netzwerk des BR, im Einklang mit den Nutzungsbedürfnissen seiner Zielgruppe nun vollständig auf innovative, digitale Produkte: im Internet, bei funk, auf YouTube, Podcast-Plattformen, Instagram, TikTok und Co", erklärte der BR. "Auch 'in echt' vor Ort wird Puls weiter erlebbar sein – auf Festivals und Stadtfesten in ganz Bayern."

Neben Puls Radio, BR24 live und BR Verkehr trifft das Aus auch das Hörfunkprogramm ab 2027 auch BR Schlager. Der Bayerische Rundfunk betonte, sich bei seiner künftigen Hörfunk-Strategie daran orientieren zu wollen, "Prioritäten zu setzen". Neben dem Inforadio BR24 und den Kulturwellen Bayern 2 und BR Klassik werden demnach auch weiterhin die Radiosender Bayern 1, Bayern 3 und BR Heimat verbreitet.