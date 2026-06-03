Der Berliner Radiosender 104.6 RTL hat einen Nachfolger für seinen langjährigen Morgenmoderator Arno Müller gefunden. Wie jetzt bekannt wurde, übernimmt Jan Lohan ab dem 29. Juni die tägliche Sendung, die dann auf den Titel "Die Morgencrew - Berlins und Brandenburgs lustigste Morgenshow" hören wird. Der 27-Jährige kommt von Radio Potsdam, wo er seit 2022 die Morgensendung moderiert - frühes Aufstehen ist der gebürtige Berliner also schon gewohnt.

"Wir haben uns bewusst für eine frische Personality entschieden", sagte Marc Haberland, Geschäftsführer von 104.6 RTL. "Jan Lohan hat auf Anhieb begeistert. Er bringt alles mit, was modernes Radio und die Morgencrew brauchen. Eine warme, authentische Stimme, Humor, ein tiefes Verständnis für Berlin und Brandenburg – und die Fähigkeit, sich selbstverständlich in digitalen und sozialen Medien zu bewegen. Wir sind davon überzeugt, dass er die Show auf seine ganz eigene Art prägen und damit ein neues Kapitel aufschlagen wird."

Lohan selbst sagte: "Für mich schließt sich ein Kreis. "Ich bin mit Arno und der Morgencrew am Frühstückstisch groß geworden. Durch Arno habe ich meine Liebe zum Radio entdeckt. Die einzigartige Erfolgsgeschichte der RTL-Morgencrew in die Zukunft zu führen - jung, modern, relevant, digital, nah am Menschen, ist für mich eine große Motivation. Ich bin 104.6 RTL sehr dankbar für diese Chance."

Arno Müller hatte bereits im Frühjahr seinen Abschied bei 104.6 RTL angekündigt - nach 35 Jahren (DWDL.de berichtete). Wie nun feststeht, wird er seine letzte Sendung am 26. Juni moderieren. Daneben fungiert Müller aktuell auch noch als Programmdirektor des Senders. Nach seinem Abschied aus der Morningshow will er sich erklärtermaßen noch bis zum Jahresende auf die Übergabe konzentrieren.