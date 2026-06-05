Neues Gesicht bei Phoenix: Tobias Häusler wird ab der kommenden Woche erstmals für den öffentlich-rechtlichen Ereignis- und Dokumentationskanal vor der Kamera stehen. Seinen Einstand hat er am Montag mit der Moderation des Abendmagazins "Der Tag" um 17:30 Uhr, darüber hinaus wird er auch um 23:00 Uhr noch einmal zu sehen sein.

Entsprechende Pläne hat ein Phoenix-Sprecher gegenüber DWDL.de bestätigt. "Tobias Häusler wird am 8. Juni erstmals für Phoenix als Moderator im Einsatz sein", hieß es von Seiten des Senders. "Er moderiert somit in der kommenden Woche zweimal und in der darauffolgenden Woche weitere zwei Sendungen." Häusler fungiert dabei als Vertreter für Marc Steinhäuser, der aktuell im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin arbeitet.

Seit vielen Jahren ist Tobias Häusler für den WDR im Einsatz - und daran wird sich auch durch seinen Abstecher zu Phoenix nichts ändern. So moderiert er neben der Nachrichtensendung "WDR aktuell" auch regelmäßig beim Radiosender WDR 2.