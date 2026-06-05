In "Welcome to hell" spielt Daniel Popat den erfolglosen Schauspieler Amir, Marta Kizyma die "charmant-durchtriebene Erzieherin" Luisa, die eines gemeinsam haben: Sie sind beide erfolglos auf der Suche nach einer neuen Wohnung in Berlin. Nach einer gescheiterten Besichtigung haben sie eine zündende Idee: Sie geben sich als Paar aus, um ihre Chance auf dem hart umkämpften Wohnungsmarkt zu steigern.

Ohne Rücksicht auf Verluste lügt und betrügt sich das ungleiche Paar durch gruselige Tatort-Buden, Sekten-WGs und Swinger-Wohnungen, battelt sich mit schamlosen Mitbewerbern und einschüchternden Maklern. Zielsicher treten sie in jedes Fettnäpfchen und scheitern dabei nicht nur an der Konkurrenz oder ihren eigenen Fremdscham-Aktionen, sondern vor allem an ihrem Pakt: Denn wie genau funktioniert eigentlich so ein "Fake-Paar"? Während die Besichtigungen immer mehr eskalieren, werden Luisas und Amirs echten Gefühle füreinander unausweichlich auf die Probe gestellt.

Soweit die Beschreibung der Serie durch das ZDF. In weiteren Rollen sind unter anderen Sami Nasser, Theo Carow, Taynara Silva-Wolf, Eko Fresh und Marco Gianni zu sehen. Regie führt Daniel Popat, der zugleich die Hauptrolle spielt. Das Drehbuch schrieb Nils Gustenhofen. Produziert wird "Welcome to hell" - so aktuell noch der Arbeitstitel - von der Produktionsfirma Syrreal Entertainment, Produzent ist Max Breuer. Söhnke Vesper hat die Redaktion im ZDF.

Einen Veröffentlichungstermin gibt es für die Serie noch nicht, das noch während der Pandemie entwickelte Konzept der "Instant Fiction" sieht allerdings vor, dass deutlich weniger Zeit von Konzeptionierung bis zur Veröffentlichung vergehen soll als bei sonstigen Produktionen.