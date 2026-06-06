"Inas Nacht" kehrt im Sommer auf den Bildschirm zurück: Wie jetzt bekannt wurde, wird es die neuen Folgen der erfolgreichen Kneipen-Talkshow mit Ina Müller ab dem 16. Juli im Ersten zu sehen geben. Der öffentlich-rechtliche Sender strahlt die neue Staffel donnerstags um 22:50 Uhr und damit im Anschluss an die "Tagesthemen" aus. Dazu kommen Wiederholungen der Sendung am späten Samstagabend.

In der Auftaktfolge begrüßt Ina Müller zunächst die Moderatorin Barbara Schöneberger, ehe schließlich auch "Die Toten Hosen"-Frontmann Campino dazustößt. Auch die Band selbst tritt auf - mit einem Song aus ihrem aktuellen Album. Eine TV-Premiere feiert der 21-jährige britische Musiker Connor Skinner, der ebenfalls im Hamburger Schellfischposten auftreten wird. Mit dabei sind außerdem wieder die Herren des Wilhelmsburger Shantychors De Tampentrekker, die vor den Kneipenfenstern die Stellung halten.

Am Konzept ändert sich also auch ein Jahr vor dem Jubiläum nichts. 2007 gestartet, entwickelte sich "Inas Nacht" vom Geheimtipp im NDR zum großen Erfolg, der längst auch außerhalb des Nordens Einzug gehalten hat. Produziert wird die Show, die jeweils vor exakt 14 Zuschauerinnen und Zuschauern aufgezeichnet wird, von Beckground TV.

Beliebt ist das Format bei Publikum und Kritikern gleichermaßen. Auch nach fast 20 Jahren sind die Quoten hoch - und erst im vergangenen Jahr war "Inas Nacht" erneut mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet worden - nach 2008, 2014 und 2019 bereits zum vierten Mal. 2010 gab es für den Dauerbrenner zudem eine Auszeichnung mit dem Grimme-Preis.