Die neue Animationsserie "Among Us" hat überraschend ihre Premiere beim Streamingdienst Paramount+ gefeiert. Es handelt sich dabei um die Serien-Adaption des gleichnamigen Online-Strategiespiels, das in den vergangenen Jahren einen weltweiten Siegeszug hingelegt hat. Alle zehn Folgen stehen ab sofort zum Abruf bereit.

Entwickelt wurde "Among Us" von Owen Dennis sowie von CBS Studios und Innersloth produziert produziert. Die Serie handelt von einer Gruppe exzentrischer, einfarbiger Crewmitglieder eines Raumschiffs, das Schrott durch die Galaxie transportiert. Sie müssen einen Betrüger in ihren Reihen aufspüren, bevor sie dessen bösartigen Plänen zum Opfer fallen. Im englischsprachigen Original leihen unter anderem Yvette Nicole Brown, Liv Hewson und Elijah Wood den bunten Figuren ihre Stimmen.

Das Online-Game "Among Us" war im Jahr 2018 erschienen und entwickelte sich zu einem globalen Phänomen mit in der Spitze fast 500 Millionen aktiven Nutzerinnen und Nutzern pro Monat. Vor diesem Hintergrund arbeitete Paramount an der Serien-Adaption, die allerdings lange auf ihre Veröffentlichung wartete. Bereits 2023 angekündigt, war die Produktion von "Among Us" bereits im Herbst 2024 beendet - seither wartete die Serie auf ihre Ausstrahlung.

Vor diesem Hintergrund erfolgte die Veröffentlichung am Freitag ohne vorherige Ankündigung durchaus überraschend. Immerhin: Yvette Nicole Brown und Liv Hewson machten den Serienstart im Rahmen des Summer Game Fest in Los Angeles doch noch offiziell. Zu diesem Zeitpunkt waren die Episoden von "Among Us" bei Paramount+ allerdings bereits abrufbar.