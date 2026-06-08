Kontinuität an der Spitze von ZDF Studios: Der Vertrag mit Markus Schäfer, der Sprecher der Geschäftsführung des Unternehmens ist, wurde bis 2030 verlängert. Schäfer führt ZDF Studios gemeinsam mit Co-Geschäftsführerin Karoline Meichsner-Sertl. Unter ihrer Führung wurde die Gruppe organisatorisch neu aufgestellt. Dabei liege ein Schwerpunkt auf der Stärkung unternehmensgruppenweiter Synergien.

ZDF Studios ist eine privatwirtschaftliche 100-prozentige Tochgter des ZDF mit über 30 direkten und indirekten Tochtergesellschaften und Beteiligungen ind en Bereichen Produktion, Distribution und Services. Die Muttergesellschaft ZDF Studios ist dabei verantwortlich für den weltweiten Programmvertrieb, die Realisierung internationaler Koproduktionen, den Lizenzankauf und das Merchandising. Zu den zahlreichen Töchtern im Produktionsbereich gehören etwa Network Movie, ZDF Digital, Gruppe 5, Content Laden, zudem ist man mit 49 Prozent u.a. an Bavaria Fiction, Doclights, Nadcon, Real Film oder Riverside beteiligt. Zuletzt hatte ZDF Studios aber auch Schlagzeilen wegen der Insolvenz der niederländischen Beteiligung Off the Fence gemacht, die insgesamt für Verluste sorgt.

ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler, zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrats von ZDF Studios, sagt: "Unter der Führung von Markus Schäfer wurde ZDF Studios in den vergangenen Jahren strategisch klar ausgerichtet. Die Gruppe hat sich als bedeutender Produktions- und Vertriebspartner mit internationaler Präsenz etabliert. Die Verzahnung von Produktion, Distribution und digitalen Geschäftsmodellen wurde dabei kontinuierlich weiterentwickelt. Ich freue mich, dass Markus Schäfer diesen Kurs in den kommenden fünf Jahren fortführen wird."

Markus Schäfer selbst kommentiert seine Vertragsverlängerung so: "Unser Ziel ist klar: die ZDF Studios-Gruppe noch stärker als relevanten Inhalte- und Vertriebspartner zu positionieren. Gemeinsam mit Karoline Meichsner-Sertl und den Kolleginnen und Kollegen in der gesamten Gruppe ist es uns gelungen, unsere Fähigkeiten in der Kreation und Verwertung exzellenter Programme auszubauen. Grundlage dafür sind eine engere Vernetzung und Markt- und Kundenorientierung zur Erschließung weiterer Wachstumspotenziale. Dafür haben wir die richtigen Strukturen geschaffen – jetzt geht es darum, diese stringent zu nutzen und gezielt weiter voranzubringen."