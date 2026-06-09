Auch ohne Live-Rechte soll die Fußball-Weltmeisterschaft in den kommenden Wochen bei DAZN ein Thema sein. Nachdem sich der Sport-Streamer jüngst bereits durch eine Vereinbarung mit der Deutschen Telekom Highlight-Rechte an den WM-Spielen gesichert und im Zuge dessen eine eigene WM-Show angekündigt hat (DWDL.de berichtete), stehen nun weitere Details zu dem Projekt fest.

Konkret ist eine Late-Night-Show geplant, die auf den Titel "The Late Kick" hören und schon am kommenden Montag ihre Premiere feiern wird. Darin sollen "Unterhaltung, Fußballkultur und die sportlichen Themen der Turnierwoche in einem modernen Late-Night-Format" miteinander verbunden werden. Moderiert wird das Format von Comedy-Newcomer Björn von Morgenstern, der in der ersten Ausgabe Ex-Nationalspieler Patrick Owomoyela als Gast begrüßen wird. Eine Woche später folgt die nächste Folge, ehe "The Late Kick" das WM-Geschehen jeweils nach Abschluss der Turnierrunde begleiten wird.

Im Mittelpunkt stehen nach Angaben von DAZN "die wichtigsten Ereignisse der jeweiligen WM-Woche - von sportlichen Highlights über überraschende Wendungen bis hin zu emotionalen Momenten des Turniers". Ergänzt wird die Sendung durch feste Rubriken, die etwa auf die stärksten Paraden oder die körperliche Belastung der Teams blicken.