Viele Medien, allen voran MagentaTV sowie ARD und ZDF, haben in den zurückliegenden Wochen ihre Teams für die anstehende Fußball-WM bekannt gegeben. Bis auf eine kleine Kolumne bei Sky ist es dabei ruhig gewesen um Lothar Matthäus - doch nun hat auch der Rekordnationalspieler eine gewichtige Aufgabe während des Turniers. Matthäus wird WM-Experte bei der "Bild"-Zeitung, das hat Axel Springer am Montag angekündigt. In 20 Ausgaben der Live-Show "Lothar legt los" soll er die deutschen Spiele analysieren, moderiert wird das Format im Wechsel von Carli Underberg und Filip Thiel.

Darüber hinaus hat die "Bild" am Montag auch ein WM-Specials des Formats "Reif ist live" mit Marcel Reif angekündigt. Moderiert wird diese Sendung wie schon zuletzt von Joena Wohlenberg und Filip Thiel. In einer täglichen WM-News-Show will man außerdem über die aktuellen Themen auf und neben dem Platz berichten. Und auch der Vodcast "Stammplatz" mit seinen Hosts André Albers und Noah Friedmann meldet sich während der WM aus den USA.

Generell will man bei der "Bild" zur WM einen Gang hochschalten. Die Zeitung spricht von einem "Dauerbetrieb mit einer 24/7-Berichterstattung - ohne Pause, ohne Abpfiff". Mit mehr als 20 Reportern und Experten ist die "Bild" vor Ort und liefern Eindrücke und Hintergründe aus den verschiedenen Spielstätten. Live berichtet wird unter anderem aus Dallas, Los Angeles, New York und Winston-Salem, dem WM-Standort der deutschen Nationalmannschaft.

Henning Feindt, Chefredakteur der "Bild"- und "Welt"-Gruppe, sagt: "Bei ‘Bild’ gibt es die WM 24 Stunden am Tag ohne Abpfiff. Wir sind mit über 20 Reportern und Experten an den WM-Orten. Ganz besonders freue ich mich, dass mit Lothar Matthäus wieder ein Weltmeister unser WM-Experte ist." Unter dem Motto "84 Millionen Bundestrainer. Eine Bild" hat Springer jetzt außerdem eine bundesweite Kampagne zur WM angekündigt. Damit will man die Tatsache aufgreifen, dass zur WM wieder viele Deutsche selbst Spiele schauen und analysieren.

Die Kampagne wurde von "Bild" in Zusammenarbeit mit der Kreativagentur antoni_heaven aus Berlin, der Filmproduktion Radical Media und der Musikagentur playdis entwickelt. Sie läuft deutschlandweit bis zum Finale am 19. Juli im Fernsehen und ist auch auf Außenwerbeflächen, Online, im Radio, auf Social und im Print - hier insbesondere als Riesenposter - zu sehen. Isabel Reiss, Director Marketing "Bild", sagt dazu: "Zur WM werden wir alle zu Bundestrainern. Wir stellen auf, coachen, dirigieren, wechseln ein. Wir jubeln und leiden. Eine kollektive Fußball-Expertise, die Millionen von Menschen in unserem Land verbindet und mit großen Emotionen erreicht. Wie ‘Bild’. Dieses positive Team-Gefühl bringt unsere neue Kampagne treffsicher auf den Platz."