Nachdem ZDFneo im Sommer des vergangenen Jahres zunächst das Ende von "Böhmi brutzelt" bestätigt hatte, folgte kurz vor dem Jahreswechsel die Rolle rückwärts. Damals kündigte man eine neue Staffel an, im Zuge dessen bestätigte man auch, dass 2026 weniger Ausgaben des "ZDF Magazin Royale" geplant seien. Auch die Exklusivität zwischen Sender und Satiriker endete damals. Nun steht fest, wann "Böhmi brutzelt" zurück auf die Bildschirme kehrt.

Die Kochsendung ist ab dem 18. Juli immer samstags auf dem gewohnten Sendeplatz um 19:45 Uhr zu sehen. Die Produktionsfirma Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld hat insgesamt acht Ausgaben produziert, zwei mehr als bei den Staffeln, die zwischen 2021 und 2024 zu sehen waren. Wie gehabt steht Böhmermann in dem Format pro Folge mit einem Promi am Herd und kocht Gerichte.

Zum Auftakt hat ZDFneo Tim Mälzer als Gast in der Sendung angekündigt. Über die weiteren Personen, die Böhmermann in seiner Kochshow besuchen werden, hat der Sender noch keine Angaben gemacht. Jan Böhmermann sagt zum Comeback des Formats: "Ich liebe diese Show! Ich liebe es mit meinen Gästen zu kochen und zu quatschen und am Herd neue Menschen kennenzulernen."

Unklar ist derweil noch, wie es mittelfristig mit dem "ZDF Magazin Royale" weitergehen wird. ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann antwortete in einem Interview mit DWDL.de, das am Montag erschienen ist, auf die Frage, ob die gegenseitige Liebe zwischen Sender und Satiriker erloschen sei: "Erloschen ist da gar nichts. Wir sind dabei, unsere weitere Zusammenarbeit zu skizzieren, nachdem wir das Tableau in diesem Jahr ein wenig verändert haben [...] Jetzt schauen wir mal, wie wir in die Zukunft gehen. Da werden wir uns bald zusammensetzen."