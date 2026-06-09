Der Discounter Lidl wird in den kommenden Wochen in mehreren Umfeldern des RTL-Programms mit einer KI-gestützten Werbekampagne zur Fußball-Weltmeisterschaft vertreten sein. Zusammen mit dem Vermarkter Ad Alliance setzt Lidl dabei auf Spots, die aus einem fiktiven News-Studio kommen.

Konkret melden sich rund um die WM-Spieltage eigens entwickelte KI-Avatare wie etwa "Willy Würstchen" aus dem Studio, kommentieren das WM-Geschehen und verbinden dieses mit der Bewerbung diverser Lidl-Angebote. Nach Angaben der Ad Alliance handelt es sich dabei um tagesaktuelle Produktionen, bei denen Avatare, Animationen und Angebotswelten KI-basiert umgesetzt werden. Das RTL-News-Studio sowie das Branding entstehen demnach aber "bewusst manuell, um die Markenidentität authentisch zu inszenieren", wie es heißt. Entwickelt wurde die Kampagne vom Ad+ Concept Studio, der Kreativeinheit der Ad Alliance.

© RTL Lars-Eric Mann

Ausgespielt wird die Kampagne überwiegend als Pre-Split in News-Umfeldern bei RTL wie "Deutschland am Morgen", "Punkt 12" oder "RTL aktuell". Darüber hinaus wirbt Lidl aber unter anderem auch bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten".