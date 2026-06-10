RTLzwei startet zur Fußball-WM ein neues Mini-Format: Während des Turniers wird jeweils im Anschluss an die "RTLzwei News" um 16 Uhr "Das WM-Orakel mit Paul 2.0" zu sehen sein. Damit lehnt man sich an Krake Paul an, der während der WM 2010 überraschend treffsicher die Sieger der deutschen Partien vorausgesagt hatte. Da das Tier allerdings längst verstorben ist, handelt es sich bei "Paul 2.0" nun schlicht um eine KI-Version.

Die Vorhersagen der KI-Krake sind dabei freilich nicht ernst zu nehmen: Statt auf Statistiken oder Expertenmeinungen setzt "Paul 2.0" auf Fun-Facts rund um die Teams, Spieler und teilnehmenden Personen. Da werden dann also beispielsweise die Anzahl der Tattoos, die Anzahl der verheirateten Spieler oder die außergewöhnlichsten Rekorde verglichen, um daraus die Prognose abzuleiten.

Seine Premiere hat das "WM-Orakel" von RTLzwei direkt zum Eröffnungsspiel am 11. Juni, insgesamt entstehen 27 Clips zu ausgewählten WM-Partien, darunter natürlich alle Spiele mit deutscher Beteiligung, die Begegnungen der Top-Favoriten und alle K.O.-Spiele ab dem Achtelfinale.

Da am Wochende keine "RTLzwei News" laufen, werden diese Prognosen dann bereits freitags gezeigt. Vor allem setzt man bei RTLzwei aber wohl ohnehin auf eine Verbreitung via Social Media, wo die kurzen Clips ebenfalls ausgespielt werden.