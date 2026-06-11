Dass Jörg Winger einer jener langjährigen Geschäftsführer und Produzenten ist, von denen sich die UFA in den vergangenen Monaten getrennt hat, bestätigte CEO Sascha Schwingel Anfang Mai im DWDL.de-Interview und fügte seinen Wunsch hinzu, "auch künftig zusammenzuarbeiten, wo es inhaltlich und strategisch sinnvoll ist". Dazu dürfte es zumindest in Wingers Fall vorerst nicht kommen. Der Showrunner von Serien wie "Deutschland 83" oder "Sam – Ein Sachse", der zuletzt das UFA-Label Big Window Productions geführt hatte, ist seit Mai an neuer Berliner Adresse an Bord.

Als Geschäftsführer der Dynamic Television GmbH leitet Winger nun die deutschen Produktionsaktivitäten des weltweit tätigen Mini-Studios hinter Serien wie "Ginny & Georgia", "Harry Wild – Mörderjagd in Dublin" oder "You're Killing Me". Der deutsche Produzent Klaus Zimmermann und sein US-amerikanischer Kollege Dan March hatten Dynamic Television 2013 zunächst als Programmvertrieb gegründet, mit "Trapped" und "Cape Town" folgten ab 2015 erste Koproduktionen. Mittlerweile ist das Geschäft mit eigenen Produktionen größer als die Vertriebssäule. 2025 produzierte oder koproduzierte Dynamic insgesamt elf Serien, davon sieben selbst entwickelte.

Die Berliner Niederlassung ist eine Tochter der Dynamic Television LLC mit Sitz in Los Angeles. Ein weiterer Standort ist in Paris, von wo aus Zimmermann zuletzt etwa die mit einem International Emmy ausgezeichnete französische Apple-TV-Serie "Drops of God" produziert hat. Bislang steuerte Zimmermann von Paris aus das Berliner Büro mit, jetzt hat Winger dort die Leitung übernommen. Beide kennen sich und sind befreundet, seit sie vor rund 20 Jahren bei der UFA zusammengearbeitet haben. Winger produzierte damals die ZDF-Krimiserie "SOKO Leipzig", Zimmermann kümmerte sich als Executive Producer um internationale Koproduktionen wie "Laconia" oder "Vulkan".

"Wir liegen in Sachen Geschmack und Stil grundsätzlich auf einer Wellenlänge, was in kreativen Prozessen viel wert ist", sagt Winger im Gespräch mit DWDL.de. "Gleichzeitig ergänzen wir uns prima mit komplementären Skills – bei Klaus etwa die Distribution und die Verankerung im französischen Markt, bei mir das Schreiben und Showrunning." Und Zimmermann fügt hinzu, in dieser Konstellation sei der Zeitpunkt für den Ausbau des deutschen Dynamic-Geschäfts trotz Krisenzustand der Branche genau der richtige: "Wir sind nie auf der Welle des Booms geritten, sondern langsam und stetig gewachsen. Auch heute sind wir nur mit realistischen Projekten unterwegs, für die es einen Markt gibt."

Zu Wingers ersten Projekten bei Dynamic zählt eine Thriller-Serie mit dem Arbeitstitel "Conspiracy", die er für das ZDF entwickelt. Co-Creator ist der langjährige "SOKO Leipzig"-Hauptdarsteller Marco Girnth, der inzwischen auch selbst Drehbücher schreibt. In die Stoffentwicklung ist auch Schauspielerin Svenja Jung eingebunden, die Winger schon für "Deutschland 89" und "Sam – Ein Sachse" engagiert hatte. Sie soll die Hauptrolle übernehmen, falls das ZDF einen Produktionsauftrag erteilt. Zwei weitere Serienprojekte befinden sich für noch ungenannte Streaming-Plattformen in Entwicklung.