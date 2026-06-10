Die Berliner Produktionsfirma Hinterhof Film hat ein eigenes Label für Microdramen ins Leben gerufen. Unter dem Titel Hinterhof Verticals sollen neuerdings vertikale Kurzserien entwickelt, produziert und lizenziert werden, die fürs Smartphone gemacht werden. Verbunden werden sollen diese nach Angaben des Unternehmens "mit erzählerischer Tiefe".

Erfahrung mit dem Genre konnte Hinterhof Film auf dem asiatischen Markt sammeln. Durch Koproduktionen mit südkoreanischen Partnern habe man das Format im vergangenen Jahr vor Ort in Südkorea "von innen heraus studieren und die Entwicklung sowie Produktion der vertikalen Serien aus nächster Nähe verantworten" können, heißt es. Erfahrung, die nun in die Produktion eigener Verticals für den europäischen Markt genutzt werden sollen. Geplant ist auch, deutsche und europäische Unternehmen beim Einstieg in das Format zu begleiten.

"In Korea haben wir nicht nur zugeschaut, sondern verstanden, wie Geschichten dieser Art funktionieren - was dieses Format trägt und warum es ein Millionenpublikum fesselt. Dieses Wissen verbinden wir nun mit europäischer Erzähltradition", erklärte die Produktionsfirma, die eigenen Angaben zufolge auch weiterhin mit koreanischen Produktionshäusern zusammenarbeiten will.