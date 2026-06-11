Wenige Wochen nach dem Sendestart von DFB.TV nimmt der neue Sender, ein Joint Venture von DFB und der Sportainment Media Group, ein eigenes Sendestudio in Hamburg in Betrieb. Der Startschuss erfolgt damit rechtzeitig zur Fußball-Weltmeisterschaft, über die DFB.TV mit Fokus auf die deutsche Nationalmannschaft umfassend berichten.

Wie jetzt bekannt wurde, hat sich der Sender dafür ein Highlight-Paket von MagentaTV gesichert, das neben Höhepunkten aller WM-Spiele auch originäre MagentaTV-Inhalte aus dem Studio-Bereich, Interviews und Expertisen umfasst. DFB.TV will darüber hinaus eigene Akzepte mit einer täglichen eigenproduzierten Berichterstattung aus dem Umfeld der Nationalmannschaft mit Live-Schalten in das neue Sendestudio setzen. In Zusammenarbeit mit den DFB-Partnern sollen zudem "innovative Formate" entstehen, darunter tägliche WM-News, "die sportliche Inhalte mit unterhaltenden Elementen und Markenintegration verbinden", wie es heißt.

"Die positive Anspannung, die gerade unsere Spieler in den USA spüren, überträgt sich gerade auch auf das Team von DFB.TV", sagte Kay Dammholz, Geschäftsführer DFB.TV und Director Medienrechte beim DFB. "Wir haben mit unseren DFB-eigenen Inhalten sowie zusätzlich erworbenen Rechten beste redaktionelle Voraussetzungen für ein hochwertiges ergänzendes WM-Angebot und ein tolles Erlebnis für alle Fußballfans in Deutschland geschaffen."

Verfügbar ist DFB.TV auf zahlreichen Plattformen, darunter DAZN, HD+, Sky, Vodafone und Zattoo. Zudem gibt es das Angebot gegen Bezahlung auch als eigenständige App, die ab sofort im Apple App-Store verfügbar ist und zudem via Samsung TV und Android TV genutzt werden kann.