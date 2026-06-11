Bei RTL Deutschland geht's munter weiter mit Personalien im Zuge der Neu-Organisation nach der Übernahme von Sky Deutschland. Nun ist der Bereich Transformation und Strategie an der Reihe. Max Orgonyi, der sich Chief Transformation & AI Officer auf die Visitenkarte schreiben darf, verantwortet dabei ergreifend den Zusammenschluss mit Sky, die konzernweite Transformations- und KI-Agenda sowie die "strategische Weiterentwicklung des Portfolios" - sprich: Mergers & Acquisitions.

Unterstützt wird er dabei von Moritz von Nagel (SVP Portfolio Transformation) und Andreas Lang (SVP Business Transformation), die beide von Sky kommen, sowie von Antonia Lang, die schon seit knapp einem Jahr für RTL den Zusammenschluss vorbereitet und als SVP Integration fungiert. Dieses Team soll im Zuge des Zusammenschlusses eine Windowing-Logik zur idealen Auswertung der Inhalte über alle Plattformen erarbeiten, eine voll integrierte Organisation schaffen - und letztlich maßgeblich zur Hebung der versprochenen 250 Millionen Euro jährlicher Synergien innerhalb von drei Jahren beitragen. Dabei setzt man auch auf KI und bestellt Jan Niklas Ries zum Vice President AI von RTL Deutschland.

Nicolas Schreiber wiederum verantwortet als Senior Vice President Strategy die langfristige strategische Weiterentwicklung von RTL Deutschland. Zu seinen Aufgaben zählen insbesondere die Identifikation neuer Partnerschaften, Wachstumsfelder und Geschäftsmöglichkeiten sowie die Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie mit einem besonderen Fokus auf Sport, Live Entertainment und neue Erlösmodelle. Er berichtet direkt an CEO Stephan Schmitter und ist fachlich an Max Orgonyi angebunden.

© RTL Max Orgonyi (Chief Transformation & AI Officer und Geschäftsführer), Moritz von Nagel (Senior Vice President Portfolio Transformation), Andreas Lang (Senior Vice President Business Transformation), Antonia Lang (Senior Vice President Integration), Jan Niklas Ries (Vice President AI), Nicolas Schreiber (Senior Vice President Strategy)

Stephan Schmitter, CEO RTL Deutschland, sagt: "Als das führende Entertainment-Unternehmen im deutschsprachigen Raum, wollen und müssen wir uns in allen Bereichen optimal aufstellen und Maßstäbe setzen. Mit Max Orgonyi und seinem Team für Transformation, Integration, KI und M&A sowie Nico Schreiber für die strategische Weiterentwicklung unseres Unternehmens bauen wir gezielt die Kompetenzen auf, die für die nächste Entwicklungsphase von RTL Deutschland entscheidend sind. Gemeinsam schaffen wir die Voraussetzung, um unser Portfolio weiterzuentwickeln, neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen und unsere Position im Wettbewerb nachhaltig zu stärken."

Max Orgonyi ergänzt: "RTL hat nun - zusammen mit Sky - eine fast einzigartige Möglichkeit mit den großen US-Plattformen auf Augenhöhe in einem der wichtigsten weltweiten Medien-Märkte zu konkurrieren. Um dies erfolgreich zu tun, werden wir eine anspruchsvolle Transformationsagenda umsetzen, inklusive der Realisierung von jährlichen Synergien in Höhe von 250 Millionen Euro sowie des konsequenten Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in allen Bereichen der Wertschöpfungskette. Ich freue mich darauf, diese spannende Aufgabe mitverantworten zu dürfen, sowie auf die Zusammenarbeit mit meinen exzellenten Teams."