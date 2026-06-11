Die Dreharbeiten zur Serien-Verfilmung von "Heidi", für die sich RTL und der SRF zusammengetan haben, laufen. Nachdem bereits in Köln und Umgebung gedreht wurde, dient in den kommenden Monaten nun das schweizerische Bergell als Naturkulisse der Serie, deren Ausstrahlung für 2027 vorgesehen ist.

Die Serie knüpft an die bekannten Ereignisse der literarischen Vorlage von Johanna Spyri an und begleitet Heidi auf ihrem Weg ins Erwachsenwerden. In der Titelrolle steht Nachwuchsdarstellerin Neah Hefti vor der Kamera, János de Weck übernimmt die Rolle des Peter. Dazu gehören Christian Kohlund als Alpöhi, Heike Makatsch als Fräulein Rottenmeier und Charly Hübner als Herr Sesemann zum Ensemble, wie jetzt bekannt wurde. Weitere zentrale Rollen übernehmen Lotte Engels (Klara) und Dominique Devenport (Peters Mutter Brigitte). Ergänzt wird das Ensemble unter anderem durch Roeland Wiesnekker, Matthias Britschgi, Esther Gemsch, Selina Furrer, Laila Nielsen, Mael Gallati, Philippe Graber, Nicola Perot und Ron Antony Renzenbrink.

Regie führen Johannes Bachmann (u. a. "Tschugger") und Isa Prahl ("Deutsches Haus"). Das Serienkonzept stammt von Head-Autorin Valentina Brüning, die die Drehbücher gemeinsam mit den Schweizer Autorinnen Seraina Nyikos und Béatrice Huber schrieb. Die visuelle Umsetzung verantworten unter anderem an der Kamera Tobias Dengler ("Davos 1917") und Pascal Reinmann sowie Szenenbildnerin Marion Schramm ("Winter Palace") verantwortlich.

Für die ausführende Produktion zeichnet der Zürcher Produzent Christoph Daniel mit der Schweizer Produktionsfirma DCM verantwortlich. Produzent seitens des koproduzierenden Studios Gaumont ist Rainer Marquass. Als Executive Producer für Gaumont agieren Sabine de Mardt, Andreas Bareiss, Andreas Bareiss und Sidonie Dumas. Als Executive Producer für DCM fungieren Marc Schmidheiny und Alexandra Bauermeister.