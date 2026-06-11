Die Dreharbeiten für die zweite Staffel der ZDF-Serie "Tschappel" haben begonnen. Nachdem die erste Staffel aus acht Folgen bestand, wurden jetzt 10 Episoden in Auftrag gegeben. Diese entstehen aktuell nach Drehbüchern von Marius Beck, Marc Philip Ginolas und Theresa Weininger in Zußdorf und Umgebung. Gedreht wird nach Senderangaben noch bis zum 7. August. Die Serie ist unter anderem mit einem Grimme-Preis sowie einem Blauen Panther ausgezeichnet worden.

Und so beschreibt das ZDF die neuen Folgen inhaltlich: Carlo (Jeremias Meyer) ist nach einem Jahr in Australien zurück in Hintervorderbach und noch immer genau der gleiche Tschappel. Und das geht ihm gehörig auf die Nerven. Während BlaBla (Sebastian Doppelbauer), Aydin (David Ali Rashed), Pia (Mina-Giselle Rüffer) und selbst seine schwangere Tante Gabi (Nina Gnädig) so etwas wie einen Fahrplan fürs Leben oder mindestens mal die nächsten Monate haben, weiß Carlo noch weniger als vorher. Denn auch der Ortswechsel hat nichts geholfen, sondern alles nur schlimmer gemacht. Doch eine Sache steht fest: dass er unbedingt mit Pia zusammen sein will. Aber das ist nicht genug Plan fürs restliche Leben. Das meinen zumindest seine Eltern Rainer (Bernd Gnann) und Sabine (Bärbel Stolz).

In weiteren Rollen der neuen Staffel sind unter anderem Valentin Erb, Bärbel Schwarz, Tijan Marei, Matthias Weidenhöfer, Leon Hagen, Emily Gretel, Hans-Jochen Wagner, Kathrin Bauerfeind, Therese Hämer, Ulrike C. Tscharre, Jonathan Baranowski, Fabian Rommel, Serdar Karibik und Gerhard Jilka zu sehen. Regie führen Marc Philip Ginolas und Marius Beck. Produziert wird die zweite Staffel "Tschappel" von LAX Entertainment (Produzentin Charlotte Groth, Producer Nelson Happ) in Kooperation mit Apollonia Film (Produzenten: Paul Beck, Marius Beck). Berit Teschner hat die ZDF-Redaktion.

Auch "Späti" geht weiter

Darüber hinaus sind auch die Dreharbeiten für die zweite Staffel der Serie "Späti" gestartet, hier wird voraussichtlich bis zum 19. August gedreht. Und in den neuen Folgen ist es endlich so weit: Fred (Wilson Gonzalez) hat seinen eigenen Späti und schnell wird der kleine Kiez-Laden zum Prüfstein für Verantwortung, Zusammenhalt und Selbstbehauptung. Zwischen Geldsorgen, Nachbarschaftskonflikten, Behördenstress und familiärem Druck kämpft Fred darum, seinen Traum zu halten. Der Späti ist dabei mehr als ein Geschäft – er ist Treffpunkt einer Wahlfamilie: Aylin (Gülseren Erkut) sucht ihren Platz zwischen Selbstverwirklichung und Zugehörigkeit, Konnopke (Alexander Finkenwirth) schwankt zwischen Größenwahn und Existenzangst, Maya (Zeynep Bozbay) ringt mit Nähe und Verantwortung. Und Marianne (Eva Weißenborn) und Rashid (Falilou Seck) sind auch dabei.

In Gastrollen sind unter anderem Jan Henrik Stahlberg, Isabel Polack, Merdan Suna Ma, Lucy Gärtner sowie erneut einige Überraschungsgäste zu sehen. Die zehnteilige zweite Staffel, auch das sind zwei mehr als beim ersten Durchlauf, entsteht unter der Regie von Max Rainer und Biko Erki in Berlin. Die Drehbücher stammen von Headautor Patrick Stenzel, Duygu Agal, Kilian Lieb, Biko Erki, Kolja Malik, Janna Nandzik, Lena Tusche und Claudia Bach. Produziert wird die zweite Staffel "Späti" von der btf (Produzentin und Produzenten: Esther Busch, Matthias Murmann, Philipp Käßbohrer). Die Redaktion im ZDF haben Axel Laustroer und Dominik Pölzl.