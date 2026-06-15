Um das eigene Werbegeschäft zu stärken, ist Zattoo eine Vermarktungspartnerschaft mit Ströer eingegangen, das hat das Unternehmen jetzt angekündigt. Im Rahmen der Partnerschaft übernimmt Ströer die Vermarktung von Zattoo in Deutschland. Werbekunden erhalten über Ströer Zugang zum Video-Inventar von Zattoo, die Ausspielung erfolgt in Bewegtbildumfeldern und nach Zattoo-Angaben vor allem auf dem Big Screen. Man stärke damit die eigene Position im CTV-Markt und erschließe gemeinsam mit Ströer "neue Potenziale für digitale Bewegtbild-, Streaming- und FAST-Werbung".

"Connected TV entwickelt sich zunehmend zum zentralen digitalen Bewegtbildkanal. Mit Ströer gewinnen wir einen starken Partner, um unser Werbegeschäft in Deutschland gezielt weiterzuentwickeln und das Potenzial unseres hochwertigen CTV-Inventars noch besser zu erschließen. Die Partnerschaft ist ein wichtiger Baustein unserer Wachstumsstrategie und stärkt deutlich unsere Position im CTV-Markt", sagt Tina Rodriguez, CEO a. i. bei Zattoo.

Und Klaus Nadler, CSO bei Zattoo, ergänzt: "Ströer teilt unseren hohen Qualitäts- und Innovationsanspruch. Unsere Zusammenarbeit verstehen wir als echte strategische Partnerschaft: Ströer verfügt über große Vermarktungskompetenz, eine starke Marktpräsenz und umfassende Erfahrung im digitalen Bewegtbildbereich. Gemeinsam wollen wir innovative Lösungen im CTV-Markt vorantreiben und das Potenzial von Connected TV für Werbekunden noch besser erschließen."

"Mit Zattoo erweitern wir unser Portfolio um ein etabliertes Streaming-Angebot mit hoher Relevanz im Connected-TV-Markt", sagt Marc Schmitz, COO bei Ströer Media Solutions. "CTV entwickelt sich rasant zu einem zentralen Baustein moderner Bewegtbildstrategien. Mit Zattoo ermöglichen wir unseren Kund:innen einen noch gezielteren Zugang zu adressierbarem TV-Inventar in einem datengetriebenen, digitalen Umfeld. Die exklusive Vermarktung zahlt damit konsequent auf unseren Anspruch ein, Werbung entlang der sich wandelnden TV-Nutzung präziser, effizienter und messbarer zu machen."