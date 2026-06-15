Im Fernsehen und bei YouTube ist Harald Lesch seit vielen Jahren präsent, bei Twitch war der Wissenschaftsexperte und Astrophysiker bislang aber noch nicht anzutreffen. Das soll sich noch in dieser Woche ändern. Wie das ZDF ankündigt, soll Lesch am kommenden Mittwoch ab 18:00 Uhr erstmals auf dem ZDF-Kanal der Livestream-Plattform unterwegs sein.

Inhaltlich geht es um die neuesten Theorien rund um das Rätsel des Urknalls. Im Livestream auf Twitch soll es "jede Menge Raum und Zeit für Nachfragen und Diskussionen aus dem Chat" geben. Der Sender kündigte an, dass jeder live mitdiskutieren und seine Fragen zum "Big Bang" stellen kann. Inhaltlich knüpft der Livestream damit an die aktuelle "Terra X: Harald Lesch"-Sendung an, in der der Wissenschaftsexperte den Spuren des Urknalls folgt, die ihn nach Italien und in den Vatikan führen. Ausgestrahlt wurde die Folge bereits Ende Mai im ZDF, im Streamingportal steht sie noch immer zum Abruf bereit.

Bei Twitch wird Lesch indes nicht alleine sein: Gemeinsam mit der Astrophysikerin Jana Steuer will der "Terra X"-Moderator über den Urknall und die Theorien diskutieren. Beide bringen eine jahrelange Verbindung mit: Die Redakteurin für den YouTube-Kanal "Terra X Lesch & Co" saß nämlich früher selbst bei Harald Lesch im Hörsaal.

Mit dem Twitch-Debüt will das ZDF eigenen Angaben zufolge sein Wissenschaftsangebot um einen Raum für Live-Diskussion und Austausch über Kosmologie, Astrophysik und die Entstehung des Universums erweitern. "'Terra X' geht dorthin, wo Austausch in Echtzeit stattfindet und schafft ein Format, dass die Welt der Wissenschaft mit der Dynamik und Nähe von Twitch verbindet - informativ, unterhaltsam und nah am Publikum", so der öffentlich-rechtliche Sender über den Schritt.