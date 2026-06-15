Als Fernsehkoch und Experte ist Sebastian Lege schon seit fast 15 Jahren im deutschen Fernsehen unterwegs, seit 2016 in verstärkter Taktung zunächst mit Reportagen unter dem „ZDFzeit“-Label und seit 2019 unter der Marke „ZDF besseresser“, erst bei YouTube, dann auch im linearen Programm des ZDF - und das in diversen Variationen und Specials. Vor drei Jahren hat sich Sebastian Lege im ZDF dann zum inzwischen gar nicht mehr so heimlichen Quotenbringer aufgeschwungen, wurde von DWDL.de zum Bildschirmheld des Jahres 2023 gekürt.

Auch zuletzt erreichte Lege im ZDF überdurchschnittlich viele jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer und doch ist jetzt Schluss. Nach DWDL.de-Informationen endet der Vertrag auf Wunsch von Sebastian Lege, der offenbar im kommenden Jahr zu RTL Deutschland wechselt. Dort moderierte er für Vox 2023 und 2024 schon einmal parallel das Format „Lege kommt auf den Geschmack“. Und offenbar hat man bei RTL Deutschland künftig mehr mit ihm vor. Aktuell will man dort auf Anfrage derzeit aber eine Verpflichtung von Lege nicht kommentieren.

In Mainz wiederum bestätigt das ZDF das Ende der bisherigen Zusammenarbeit: „Der laufende Vertrag endet auf Wunsch von Sebastian Lege am 31. Dezember 2026.“ Ein Sprecher erklärt darüber hinaus: „Das ZDF und Sebastian Lege verbindet eine erfolgreiche Zusammenarbeit über mehr als 13 Jahre. Sebastian Lege hat wesentlich dazu beigetragen, die Marke ‚besseresser‘ aufzubauen. Die ZDF-Dokus mit Sebastian Lege erreichen linear und nonlinear eine große Zuschauerschaft. Gerne hätte das ZDF die Zusammenarbeit auch über das geplante Vertragsende hinaus fortgesetzt.“

Die u.a. mit Lege zusammen aufgebaute ZDF-Marke ‚besseresser‘ soll weiterentwickelt und auch ohne ihn fortgeführt werden. Was RTL Deutschland wiederum künftig mit Sebastian Lege plant, dürfte sich vermutlich in zwei Wochen klären, wenn die meisten deutschen TV-Sender im Rahmen des Screenforce Festivals den Werbetreibenden sowie Fachpresse einen Blick auf die Programmplanung der kommenden TV-Saison geben.