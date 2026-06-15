Sommerliche "Tagesthemen"-Premiere für Jörg Schönenborn: Der langjährige WDR-Programmdirektor wird am Montag, den 6. Juli erstmals die Moderation des ARD-Nachrichtenmagazins übernehmen. Das hat der NDR jetzt mitgeteilt. Schönrnborn verstärkt damit das bestehende Moderationsteam um Jessy Wellmer und Ingo Zamperoni. Auch Julia-Niharika Sen und Susanne Stichler gehören weiterhin zum Moderationsteam der "Tagesthemen". Bis zu seinem Wechsel zu Axel Springer hatte auch Helge Fuhst die Sendung regelmäßig moderiert.

© NDR/Nadine Rupp Marcus Bornheim

Im März war bekannt geworden, dass Jörg Schönenborn nach zwölf Jahren überraschend seinen Posten als WDR-Programmdirektor aufgibt (DWDL.de berichtete). "Auf Bitte der ARD-Intendantinnen und -Intendanten" werde er seine publizistische Tätigkeit für den Senderverbund "deutlich ausweiten und so die aktuelle politische Berichterstattung im Ersten und im Onlineangebot der ARD stärken", hieß es damals von Seiten des Senders. Wie bisher werde Schönenborn darüber hinaus Ergebnisse und Analysen bei allen Wahlen in der ARD präsentieren und einer der Gastgeber des "Presseclubs" sein. Zudem soll er die über digitalen ARD-Angebote den "Austausch mit den Menschen ausbauen, um über die journalistische Arbeit der ARD zu diskutieren und sie zu erklären".

Ursprünglich hatte Jörg Schönenborn, der seit Jahrzehnten für den WDR tätig ist, auf den Intendantenposten geschielt. Bei der Wahl zu Tom Buhrows Nachfolge vor zwei Jahren hatte er allerdings die Stichwahl überraschend deutlich verfehlt.